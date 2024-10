Mansell ziet Hamilton als titelkandidaat voor 2025

Lewis Hamilton is bezig aan zijn laatste races in dienst van Mercedes. Hij gaat vanaf volgend jaar rijden voor het team van Ferrari, en de verwachtingen zijn hoog. Nigel Mansell denkt zelfs dat Hamilton aankomend seizoen kan gaan meestrijden om de wereldtitel.

Hamilton maakte afgelopen winter zijn Ferrari-transfer bekend. Het hele jaar gaat het al over zijn aanstaande overstap, maar Hamilton wil zich daar niet door laten afleiden. Zijn focus ligt nu nog bij Mercedes, en daar heeft hij dit seizoen weer stappen gezet. Voor het eerst sinds 2021 wist de zevenvoudig wereldkampioen weer races te winnen, en dat was voor hem een enorme opluchting.

De verwachtingen voor volgend jaar zijn zeer hoog. Ook enkelvoudig wereldkampioen Nigel Mansell verwacht veel. In een interview met Top Offshore Sportbooks spreekt Mansell zich uit: "Ik ben altijd al een Hamilton-fan geweest en ik zei al dat hij één van de beste ooit zou worden. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft veel kritiek ontvangen. Ik denk dat zijn stap naar Ferrari magisch is. Hij zal zich niet realiseren dat het rijden voor Ferrari enorm speciaal is. Geef Lewis de juiste auto, en hij krijgt het voor elkaar. Ik voorspel dus dat hij een geweldige tijd gaat krijgen bij Ferrari. Hij schakelt naar een nieuwe versnelling. Hij zal opnieuw gemotiveerd zijn, en ik verwacht dat Lewis voor de titel kan strijden in 2025."