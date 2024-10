Verstappen voorzichtig positief: "Denk dat we de goede kant opgaan"

Het team van Red Bull Racing is bezig met een lastige periode van het seizoen. Ze zijn niet langer oppermachtig, en de wereldtitels komen in gevaar. Ze proberen zich te verbeteren, en er lijkt licht aan het einde van de tunnel te zijn. Ook Max Verstappen hoopt dat ze nu weer goede stappen kunnen gaan zetten.

Red Bull begon sterk aan het seizoen, maar ze werden al snel bijgehaald door de concurrentie. McLaren voert nu het constructeurskampioenschap aan, en Lando Norris nadert Verstappen in het wereldkampioenschap. Red Bull weet dat ze moeten terugslaan, en in Bakoe zetten ze een eerste stap met een vloerupdate. In Austin willen ze nog meer nieuwe onderdelen gaan introduceren.

Volgens Red Bull was de Bakoe-update een subtiele verandering aan het vloeroppervlak. Verstappen hoopt dat dit het begin van een oplossing vormt, zo laat hij weten in een interview met Motorsport.com: "Dat was wel beter, ja. Voor ons was dat al een prima stap. Ik denk dat we nu wel de goede kant opgaan, alleen duurt het natuurlijk nog even. Je kunt zoiets niet in één of twee weken even omdraaien. Ik denk wel dat het team op zich ook wel blij is met wat we zagen in Bakoe." Verstappen denkt dat het sportieve dieptepunt achter de rug is: "Ik denk het wel, om eerlijk te zijn. Hopelijk kunnen we vanaf nu weer goede stappen zetten."