Marko sluit Red Bull-exit Verstappen niet uit

Al het hele jaar gaat het over de toekomst van Max Verstappen. Hij beschikt nog over een langlopend contract bij Red Bull, maar hij werd meerdere keren in verband gebracht met een vertrek. Helmut Marko stelt dat een vertrek bij Red Bull van Verstappen zeker niet is uitgesloten.

Red Bull heeft het dit jaar lastig in de Formule 1. Ze zijn hun voorsprong verloren en ze moeten hard vechten voor hun prestaties. Verstappen reageerde meerdere keren gefrustreerd op de resultaten, maar hij bleef ook strijdbaar. Eerder in het jaar werd Verstappen in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar dat kwam er niet van. Daarnaast werd zijn naam ook gelinkt aan Aston Martin. Tevens werd er gespeculeerd over een exit van Verstappen uit de sport.

Gevaar

Red Bull-adviseur Helmut Marko is van mening dat deze verhalen niet met een korrel zout moeten worden genomen. De Oostenrijkse adviseur is duidelijk bij Sport.de: "Het gevaar is er. Max is geen coureur die de records van Schumacher en Hamilton wil verbreken. Als hij in de auto zit, wil hij winnen. Maar de omgeving moet kloppen. Als het complete plaatje niet meer bij hem past, dan kan je verwachten dat hij ineens zegt: 'Dit was het!' Max wil rijden waar hij de grootste kans van slagen heeft."

Prestatieclausule

Marko denkt daarnaast dat Verstappen ook zomaar bij Red Bull kan gaan vertrekken in de toekomst. Hij spreekt zich uit als hij naar een Red Bull-exit van Verstappen wordt gevraagd: "De meeste topcoureurs hebben een exit-clausule in hun contract staan die prestatiegerelateerd is. Max heeft ook zoiets. Dat betekent: als we hem geen auto kunnen geven waarmee hij vooraan rijdt, dan is dat zeker een punt waar hij rekening mee gaat houden."