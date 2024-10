Marko wil Antonelli niet met Verstappen vergelijken

Het team van Mercedes laat volgend jaar Andrea Kimi Antonelli debuteren in de Formule 1. Antonelli geldt als een enorm toptalent, en hij wordt regelmatig vergeleken met Max Verstappen. Helmut Marko vindt deze vergelijking nog een beetje te voorbarig.

Antonelli is nog maar net achttien jaar, maar Mercedes ziet een toekomstige wereldster in hem. Hij volgt volgend jaar Lewis Hamilton op, en hij wordt geprezen door veel kenners. Men ziet hem als een megatalent, al beleeft hij dit jaar een redelijk lastig seizoen in de Formule 2. In Monza reed hij zijn eerste vrije training in de Formule 1. Na een aantal veelbelovende eerste rondjes, parkeerde hij zijn Mercedes echter in de bandenstapel.

Red Bull-adviseur Helmut Marko vindt het dan ook nog niet goed om Antonelli te vergelijken met Verstappen. De Oostenrijker wordt hiernaar gevraagd door het Duitse medium Motorsport-Total, en zijn antwoord is duidelijk: "Max is Max. Antonelli moet het ook eerst nog maar eens bewijzen." Marko vindt het een dappere keuze van Mercedes, maar hij deelt ook een flinke waarschuwing uit aan het Duitse team: "Een coureur kan de motivatie verliezen of misschien komt er wel een dame in zijn leven. Het is allemaal wel een keertje voorgekomen." Marko is blij met de keuze voor talent: "Het is zeker een risico, maar het is het waard."