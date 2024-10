Leclerc plaatst vraagtekens bij actie FIA tegen grof taalgebruik

Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft zijn vraagtekens geplaatst bij de poging van de FIA om het grove taalgebruik van de coureurs te weren. De Monegask stelt dat de mondiale autosport wel 'belangrijkere zaken' aan zijn hoofd moet hebben.

De taakstraf van Max Verstappen heeft de gemoederen flink bezig gehouden in Singapore. De Nederlander kreeg de straf twee weken geleden opgelegd door de FIA, nadat hij een dag eerder tijdens de FIA-persconferentie een vraag over zijn auto in Bakoe als volgt beantwoordde: "The car was fucked." Deze uitspraak was tegen het zere been van de FIA, aangezien FIA-president Mohammed Ben Sulayem de coureurs een aantal dagen daarvoor nog had opgeroepen om op hun taalgebruik te letten. De mondiale autosportbond legde de Nederlander daarom een taakstaf op vanwege zijn taalgebruik.

Verstappen was het daar echter compleet mee oneens en ging in protest. Hij gaf tijdens de FIA-persconferentie na de kwalificatie en de race nauwelijks antwoord, waarna hij de media buiten de perszaal wel uitgebreid te woord stond. Tijdens die interviews stelde de drievoudig wereldkampioen dat dit soort zaken hem uit de sport kunnen drijven.

Verstappen krijgt steun van collega's

De 26-jarige rijder kon echter wel rekenen op de steun van zijn collega's. Zo stelde Alexander Wurz, de voorzitter van de rijdersvakbond GPDA, dat de straf 'buitengewoon' was. Bovendien onthulde hij dat de WhatsApp-groep van de F1-rijders ontploft was, want alle rijders waren het volgens hem 'totaal niet eens met de straf'. Enkele coureurs spraken zich al openlijk uit tegen de straf. Zo vond zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton de straf "een grap", en adviseerde hij Verstappen zelfs om de straf te negeren.

"Ik zie het niet als een prioriteit"

Ook Charles Leclerc schaarde zich in Singapore al achter Verstappen, maar gaat nu dieper in op de acties van de FIA tegen het grove taalgebruik van coureurs. De Monegask snapt de oproep van de FIA om minder te schelden, maar vraagt zich hardop af of de FIA geen "andere prioriteiten" heeft.

"Ik denk dat de FIA ​​op dit moment andere prioriteiten heeft", vertelde de Ferrari-rijder tegenover de internationale media. "Uiteindelijk zijn we volwassen en behoren we tot de weinige sporten waarbij we de coureur tijdens de race zelf horen praten. Ik zou de FIA ​​een plezier willen doen door ze te vragen om misschien wat van onze slechte woorden te verwijderen en het niet zo vaak te verspreiden. Dat is vrij eenvoudig te doen. Als je met een auto op een circuit met 300 km/u tussen muren door rijdt, is het behoorlijk lastig om je woorden onder controle te houden. We zijn tenslotte mensen, dus ik zie het voorlopig niet als een prioriteit."