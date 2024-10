Marko wil dat Red Bull weer op eigen kracht kan winnen

Het team van Red Bull heeft een aantal zware maanden achter de rug. De prestaties vielen tegen en het was duidelijk dat de RB20 niet langer over razendsnel was. Helmut Marko probeert de problemen uit te leggen en hij stelt dat er al verbetering zichtbaar is.

Red Bull is in de afgelopen maanden hun voorsprong in de Formule 1 verloren. De concurrentie heeft het gat gedicht en McLaren heeft de koppositie in het constructeurskampioenschap overgenomen. Max Verstappen voert nog wel het wereldkampioenschap aan, maar hij is niet blij met de huidige situatie. Hij sprak zich regelmatig kritisch uit en de frustratie was zichtbaar. In Austin wil Red Bull terugslaan met een groot updatepakket.

Breder werkvenster

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft veel vertrouwen in die updates. De Oostenrijker probeert de huidige problemen uit te leggen bij Sport.de: "Er moet meer snelheid zijn en de auto moet in een breder werkvenster werken. Ik verwacht dat de Austin-updates gaan werken. De eerste veranderingen in Singapore hebben een positief effect gehad. Ze waren de eerste stap. Momenteel is McLaren snel op elk circuit, met elke band en met elke temperatuur. Over het algemeen is de combinatie Norris/Piastri op dit moment sterker dan wij. Dan is het ook nog zo dat Mercedes, afhankelijk van het type circuit, ook over een winnende auto kan beschikken. Ferrari zit in een stijgende lijn. Het zou kunnen dat er een vierstrijd ontstaat. Ons grote voordeel is de Max-factor. Als de auto's hetzelfde zijn, kan hij een extra prestatie leveren."

Eigen kracht

Volgens Marko moet het echter niet zo zijn dat Red Bull alles moet laten afhangen van de rijkunsten van Verstappen. Hij stelt dat Red Bull nu hard aan de slag moet gaan: "We moeten weer op eigen kracht winnen. We moeten Max een auto geven waarin hij kan pronken met zijn capaciteiten. De auto moet ook op de limiet werken. Om zijn capaciteiten optimaal te kunnen benutten heeft Max een sterke achterkant van de auto nodig. Een auto met onderstuur kan hij niet gebruiken. Het vervelendste was dat de auto heen en weer schommelde tussen onderstuur en overstuur, en dat er geen voorspelbaarheid meer voor hem was."