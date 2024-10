Bottas gefrustreerd door lastig 2024: "Ik rijd beter dan bij Mercedes"

Valtteri Bottas rijdt in zijn Kick Sauber-bolide al heel het jaar troosteloos achteraan. Toch gelooft de Fin dat hij momenteel "beter rijdt dan bij Mercedes", het is volgens hem alleen minder zichtbaar vanwege de auto waarin hij rijdt.

Het Formule 1-seizoen 2024 is er één om snel te vergeten voor het team van Kick Sauber. Het Zwitserse team, dat in 2026 het fabrieksteam van Audi zal gaan worden, staat na achttien Grands Prix nog altijd puntloos onderaan in het constructeurskampioenschap, en er zijn ook geen signalen dat daar snel verandering in zal komen. De C44 is namelijk zo traag dat Sauber-coureurs Valtteri Bottas en Guanyu Zhou zelden in de buurt van een puntenfinish komen.

Het dichtste bij punten kwamen beide coureurs in China. Zhou werd tijdens de sprintrace op het Shanghai International Circuit net voor het einde ingehaald door Mercedes-rijder George Russell, waardoor de Chinees de achtste positie en het bijbehorende laatste punt net misliep. En tijdens de Grand Prix was zijn Finse teamgenoot op weg naar een goed resultaat, totdat zijn Ferrari-motor het begaf.

Bottas overklast Zhou

Doordat de Sauber-bolide tijdens de overige races veel te langzaam is geweest om überhaupt in de buurt van punten te komen, is het voor Bottas en Zhou vooral een gevecht geworden binnen het team. Deze strijd wordt momenteel met ruime cijfers gewonnen door de ex-Mercedes-rijder. Bottas staat in het onderlinge kwalificatieduel met maar liefst 17-1 voor, en heeft een 11-7 voorsprong wat betreft het onderlinge duel tijdens de Grands Prix.

Ondanks het feit dat de tienvoudig Grand Prix-winnaar veel sterker is in 2024 dan zijn teamgenoot, is Bottas nog altijd niet zeker van een zitje voor 2025. Hij denkt dat de matige C44 daar zeker mee te maken heeft. "Ja, zo is de sport nu eenmaal", antwoordde Bottas. "Ik denk dat het niet alleen dit seizoen is, maar als je kijkt naar dit seizoen en het vorige seizoen, dan vechten we aan de achterkant van het veld, en dan is het natuurlijk veel minder zichtbaar wat je kunt doen en wat voor prestaties je hebt. Het is vrijwel tegen je teamgenoot dat je een vergelijking kunt maken, dus je bent meer in de picture als je vecht binnen de punten of aan de voorkant van het veld. Zo gaat het nu eenmaal, dus het heeft de situatie zeker niet geholpen", legt de rijder uit Nastola uit.

"Het is natuurlijk niet zo zichtbaar"

De Sauber-rijder is zelfs van mening dat hij momenteel beter rijdt dan toen hij races won in de Mercedes-bolide. "Ik denk van wel, vooral in de kwalificatie dit jaar. Ik heb geen tekenen van slechter worden gevoeld. Je wordt alleen maar beter met ervaring", verklaart de 35-jarige. "Je krijgt meer consistentie, meer vertrouwen. Je kunt verschillende problemen op een andere manier oplossen. Je kunt je aanpassen aan de auto naarmate je meer tijd in de sport doorbrengt. Ik heb het gevoel dat ik beter rijd dan bij Mercedes, maar dat is natuurlijk niet zo zichtbaar."