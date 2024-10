Piastri verklaart overstap van Alpine naar McLaren

Oscar Piastri maakte twee jaar geleden de overstap van Alpine naar McLaren. Dit leidde uiteindelijk tot een grote rel die beëindigd moest worden door de F1 Contract Recognition Board. De 23-jarige Australiër gaat nu dieper in op zijn 'bijzondere' overstap.

Voormalig Alpine-junior Oscar Piastri werd in 2021 op dominante wijze kampioen in de Formule 2. Hij hoopte meteen de overstap te kunnen maken naar de koningsklasse van de autosport, maar zijn team, Alpine, had in 2022 nog geen plek voor de Australiër. Esteban Ocon en Fernando Alonso hadden namelijk nog een contract bij de Franse renstal, waardoor er voor Piastri niet meer in zat dan reserve- en testcoureur te worden bij Alpine.

Op 1 augustus 2022 werd echter bekend dat Alonso, van wie zijn eenjarige contract aan het einde van 2022 afliep, de overstap zou gaan maken naar het team van Aston Martin, waardoor er een zitje vrijkwam voor Alpine-junior Piastri. Zo simpel was het echter niet. Op 2 augustus 2022 maakte Alpine middels een persbericht wereldkundig dat reserverijder Piastri het stoeltje van tweevoudig wereldkampioen Alonso zou gaan overnemen, wat meteen ontkend werd door de Australische coureur. Hij had op 4 juli namelijk al een contract getekend bij het team van McLaren voor 2023 en 2024, en deze overstap zou definitief worden vanaf augustus 2022. In zijn contract stond namelijk dat op 1 augustus 2022 de optie van Alpine op de diensten van Piastri zou verlopen, wat betekende dat Piastri de overstap mocht maken naar een ander team.

Alpine was er echter van overtuigd dat Piastri een contract had getekend bij de Franse renstal voor het seizoen 2023 en wilde de junior, waar het team veel tijd en geld in had geïnvesteerd, niet zomaar laten gaan. Zij dreigden met een rechtszaak tegen Piastri om compensatie te krijgen, maar de zaak kwam eerst bij de Contract Recognition Board van de FIA terecht. Daarin werden McLaren en Piastri in het gelijkgesteld, waardoor Piastri definitef de vervanger zou gaan worden van Daniel Ricciardo.

In gesprek met Auto, Motor und Sport is de 23-jarige McLaren-rijder dieper ingegaan op zijn bijzondere overstap van Alpine naar McLaren. Hij legt uit waarom hij het team uit Woking verkoos boven de Franse renstal. "Het proces dat tot mijn beslissing leidde, was veel ingewikkelder dan alleen maar het ene team boven het andere kiezen", legt Piastri uit. "Het ene team kon mij geen duidelijkheid of antwoorden geven op mijn vragen, het andere wel. Uiteraard werd ik ook aangetrokken door de historie van McLaren en had ik meteen het gevoel dat ik bij een team kwam dat succesvol zou zijn."

Dat heeft de man uit Melbourne heeft dit uitstekend ingeschat, want McLaren zette in 2024 een enorme stap, waardoor het team nu over de snelste bolide van de grid beschikt. Piastri, die dit jaar al twee races won (in Hongarije en Azerbeidzjan), kan niet geloven dat hij nu al mee kan strijden om overwinningen. "Maar ik had nooit gedroomd dat het zo snel zou gebeuren en dat we zo competitief zouden zijn als nu. Toen ik achttien maanden geleden naar McLaren kwam, stonden we bijna laatste. Nu hebben we alles op zijn kop gezet. Niet alleen omdat de auto beter werd. Het team heeft mij geholpen beter te worden. Twaalf maanden geleden zouden resultaten als dit jaar niet mogelijk zijn geweest."