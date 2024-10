Marko optimistisch over Austin: "Moeten aanzienlijke wist boeken"

Het team van Red Bull Racing heeft het momenteel zeer lastig in de Formule 1. McLaren probeert ze te verslaan, en dat lijkt zelfs te lukken. In Austin wil Red Bull gaan terugslaan met een nieuwe update, en Helmut Marko is er zeer optimistisch over. Hij verwacht dat Red Bull daar sterker zal zijn.

McLaren heeft het gat met Red Bull in de afgelopen maanden helemaal dichtgereden. De Britse renstal heeft momenteel de koppositie in het constructeurskampioenschap in handen en Lando Norris nadert Max Verstappen in het rijderskampioenschap. Bij Red Bull zijn ze op zoek naar herstel, en de ommekeer moet volgen in de Verenigde Staten. Op het circuit van Austin wil Red Bull gaan vlammen, ze nemen dan veel nieuwe onderdelen mee.

Optimistisch

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft er een goed gevoel over. Hij denkt dat Red Bull echt kan gaan presteren in Austin, hij legt zijn gevoel uit in zijn column voor Speedweek: "In Singapore liet Land Norris een sterke snelheid zien en verkleinde hij zijn achterstand op Max tot 52 punten. In het constructeurskampioenschap heeft McLaren de voorsprong op Red Bull uitgebreid tot 41 punten. We moeten aanzienlijke winst boeken om het tij te keren, en ik ben optimistisch dat we in Austin weer sterker zullen zijn."

Verstappen

Marko denkt dat goede prestaties een positieve impact kunnen hebben op het hele team. De ervaren Oostenrijker wijst ook naar de coureurs: "Zodra Max weer races wint, schuift Sergio Perez meestal ook op, en dan ziet de hele situatie er weer anders uit. Om dit te doen hebben we echt een breder window nodig voor de auto, zodat we niet alleen in een zeer smal gebied kunnen werken. We hebben ook de nodige snelheid nodig. Dit zijn belangrijke factoren en ik vertrouw erop dat onze technici het voor elkaar krijgen. De prestaties moeten we terugzien op het circuit, niet alleen in de simulaties. In het verleden was het gebrek aan overeenkomst tussen de simulator en de echte wereld een van de redenen waarom mensen de verkeerde kant op gingen."