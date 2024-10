COTA-directeur blij einde Verstappen-dominantie: "Kaartverkoop nam een vlucht"

Later deze maand gaat het Formule 1-seizoen weer verder in Austin. Op het Circuit of the Americas worden veel fans verwacht. De organisatie is daar heel erg blij mee, de circuitdirecteur stelt namelijk dat hij een enorm lage kaartverkoop had verwacht door de dominantie van Max Verstappen.

Verstappen was begin dit jaar ouderwets dominant in de Formule 1. De Red Bull-coureur won meerdere races, maar zag daarna de concurrentie steeds dichter bij komen. Rondom de zomerstop werd duidelijk dat Red Bull hun voorsprong definitief is verloren. McLaren haalde ze in in het constructeurskampioenschap, en de strijd vooraan het veld is spannender dan in de voorgaande jaren.

Verstappen

De directeur van het Circuit of the Americas (COTA) Bobby Epstein is daar wel blij mee. Hij stelt namelijk dat dit een positieve impact heeft op de kaartverkoop voor het raceweekend. Epstein legt zijn mening uit aan Motorsport.com: "Ik denk dat dit ons zwakste jaar zou zijn geworden in vier jaar tijd, sinds de pandemie. Onze kaartverkoop nam echt een vlucht toen Max stopte met winnen en het competitiever werd. Dus ik geef veel krediet aan onze fans en het publiek, ze letten goed op en ik denk dat het spannend is om te zien hoe het seizoen er nu uitziet."

Eminem

Epstein verwacht een groot feest tijdens het raceweekend. Hij wijst naar het entertainment tijdens het weekend en de bezoekers aantallen van rond de 440.000 van de voorgaande jaren: "We verwacht opnieuw een groot publiek, waarschijnlijk rond dezelfde aantallen als de afgelopen jaren. Wat het record ook is voor een zaterdagse sprintrace: we zouden dat record moeten verbrijzelen, want Eminem heeft Taylor Swift overtroffen en we hebben het grasveld vergroot om in de buurt van de 100.000 mensen te komen voor het concert. Dus ik denk dat er 130.000 tot 150.000 mensen zullen zijn voor de sprintrace op zaterdag."