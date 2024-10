Alonso volledig gefocust op F1: "Wil mijn derde titel winnen"

Fernando Alonso zal nog zeker tot en met 2026 in de Formule 1 te zien zijn. De Spanjaard verlengde zijn contract eerder dit jaar namelijk met twee jaar bij Aston Martin, met als doel om zijn derde wereldtitel in de Formule 1 te kunnen winnen. Hij denkt momenteel dan ook niet aan deelnemen in andere raceklassen.

De 43-jarige Fernando Alonso is inmiddels alweer bezig aan zijn 21e seizoen in de Formule 1. De Spanjaard won in 2005 en 2006 de wereldtitel in de koningsklasse van de autosport, maar wist daar nooit een derde aan toe te voegen. Dat is echter wel nog altijd hét grote doel van de man uit Oviedo. Eerder dit jaar verlengde hij zijn contract bij het team van Aston Martin, waarvoor hij nu bijna twee seizoenen racet, met nog eens twee jaar, waardoor hij tot en met 2026 in de Formule 1 te zien zal zijn. En met de komst van topontwerper Adrian Newey, de nieuwe Aston Martin-fabriek en de nieuwe windtunnel van het team uit Silverstone, lijkt de kans op een derde wereldtitel groter dan ooit.

Hij benadrukt dan ook dat de Formule 1 zijn eerste en enige prioriteit is. "Ik ben nu heel erg gefocust op Formule 1. De komende twee of drie jaar wil ik de derde wereldtitel winnen. Dat is op dit moment mijn eerste en enige prioriteit", antwoordt Alonso tijdens een evenement van Aston Martin-hoofdsponsor Cognizant op de vraag of hij nog een poging wil wagen om de Triple Crown te winnen.

Triple Crown

De tweevoudig wereldkampioen Formule 1 heeft namelijk al meerdere pogingen gedaan om de Triple Crown te winnen. Om deze te winnen moet een coureur de Grand Prix van Monaco winnen, de 24 uur van Le Mans winnen en de Indy 500 winnen. Alonso won in 2006 en 2007 de GP van Monaco en schreef de 24 uur van Le Mans in 2018 en 2019 op zijn naam, waardoor alleen de Indy 500 nog ontbreekt.

De Aston Martin-rijder deed echter al meerdere pogingen. Zo nam hij in 2017 en 2020 deel aan de legendarische IndyCar-race. In 2017 viel hij uit door een kapotte Honda-motor en in 2020 kwam hij niet verder dan P21. In 2019 deed de Spanjaard ook een poging, maar hij wist zich toen niet te kwalificeren voor de race op de Indianapolis Motor Speedway. Gaat hij nog een poging wagen om de Triple Crown - die momenteel alleen voltooid is door Graham Hill - te winnen?

"Ik heb de Indy 500 drie keer geprobeerd en het is me niet gelukt. Het is de enige die nog ontbreekt [in de Triple Crown, red,]. Maar op dit moment staat het niet in mijn plan", doelt Alonso op zijn focus die nu op de Formule 1 ligt. "Daarna [na de Formule 1, red.], omdat ik dan 45, 46 ben, denk ik dat de inzet die het zal vergen om naar de Indy 500 te gaan en de hoeveelheid die ik dan weer zal moeten leren, allemaal een beetje te veel zal zijn. Dat is hoe ik er nu over denk. Ik kan het niet met 100% zekerheid zeggen."

Dakar Rally

Hij denkt dat de Dakar Rally, waarin hij in 2020 al als dertiende eindigde met Toyota, zijn volgende uitdaging na de Formule 1 zal gaan worden. "Ik denk dat mijn volgende grote uitdaging de Dakar Rally zal zijn," legde hij uit. "Als ik Dakar kan winnen, denk ik dat het enorm lonend voor mij persoonlijk zal zijn, omdat ik kan winnen in de Formule 1, ik kan winnen in de endurance racerij, ik kan winnen in Le Mans en Daytona, en als ik ook nog eens kan winnen in de rally, dan zal dat veel voor mij betekenen als coureur."