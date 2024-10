Voormalig Renault-kopstuk hekelt besluit omtrent motorproject

Renault zal na het Formule 1-seizoen 2025 gaan stoppen met het leveren van motoren. Dat maakte de Franse motorleverancier afgelopen maandag bekend. Bruno Mauduit, voormalig hoofd ontwikkeling bij Renault, is erg teleurgesteld en hekelt het besluit.

Het Alpine F1 Team beleeft een dramatisch Formule 1-seizoen in 2024. Het Franse team, dat tot en met 2020 door het leven ging als Renault, eindigde vanaf 2017 standaard in de top zes van het constructeurskampioenschap, maar is dit seizoen erg ver teruggezakt. Het team uit Enstone-Viry staat negende in het kampioenschap voor de teams met slechts dertien punten, en heeft alleen het puntloze Sauber nog achter zich staan.

Bovendien is het niet alleen op het circuit, maar ook erbuiten al tijden een grote rotzooi. Meerdere kopstukken vertrokken bij het team en al maanden gaan er geruchten rond over Renault dat zou willen stoppen als motorleverancier. En afgelopen maandag was de kogel dan eindelijk door de kerk: Renault zal in 2025 nog motoren leveren aan Alpine, maar daarna zal de Franse motorleverancier - tot onvrede van het Alpine-personeel - uit de koningsklasse van de autosport stappen.

"Iedereen heeft daar schuld aan"

Ook Bruno Mauduit, die verantwoordelijk was voor de ontwikkeling en het Grand Prix-gebruik van de Renault F1-motoren tussen 1981 en 1999, is erg teleurgesteld over het besluit. "Ik had het al voor 99% verwacht. Het was al sinds augustus besloten. Het is jammer en verdrietig, voor het hele verhaal van Viry", verklaart een teleurgestelde Mauduit tegenover L'Equipe. "Deze beslissing is niet verrassend, want het is het resultaat van tien jaar wanbeleid, tevredenheid over slechte resultaten en het feit dat we maar één team hebben. En vandaag hebben we geen argument om door te gaan. Er is ons verteld dat de motor uit 2026 geweldig is. Dat kunnen we alleen niet aanvoeren als argument om door te gaan. Wat er de afgelopen jaren is gedaan, is niet genoeg. En iedereen heeft daar schuld aan."

Opstand

Mauduit wijst vooral op het feit dat de resultaten achterbleven bij Alpine de afgelopen jaren. "Het resultaat is het enige dat telt. Anders wordt het moeilijk. Het wordt steeds erger. Een of twee jaar geleden was ik niet erg blij, maar nu is het een lijdensweg. We moeten het bloeden stoppen. Het einde is dramatisch en triest. Er had meer gedaan moeten worden in plaats van af te wachten en tevreden te zijn met de slechte resultaten. Mensen hadden van binnenuit in opstand moeten komen."

De Fransman zag het opgebouwde werk - wat in zijn periode was opgebouwd - de afgelopen jaren uiteenvallen. "We zaten allemaal in dezelfde richting, het was zo gemakkelijk om samen te werken. We hadden de dagelijkse voldoening dat we wisten dat we vanavond sterker zouden zijn dan de avond ervoor. Dat was wat sterk was, het was een vreugde. Het viel in de loop van de tijd uiteen. Toen ik twee jaar geleden langskwam, vertelde ik hen toen ik wegging: "Je hebt het speelgoed kapot gemaakt", besluit de voormalig hoofd ontwikkeling.