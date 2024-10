Alpine-personeel niet blij met stoppen motorproject

Alpine en Renault maakten begin deze week bekend dat ze na 2025 gaan stoppen met hun motorproject in de Formule 1. Het nieuws hing al geruime tijd in de lucht, en het personeel was niet blij. Ook deze belangrijke beslissing zorgt voor veel woede bij het fabriekspersoneel in Viry.

De motoren van Alpine worden al geruime tijd gebouwd in het Franse Viry. Het personeel reageerde woedend toen ze hoorden dat de Renault Group wilde stoppen met het bouwen van Formule 1-motoren. Nu de hoge heren de knoop definitief hebben doorgehakt, is de woede nog steeds aanwezig. In een statement staat dat de personeelsvertegenwoordigers en een groot deel van de stakeholders het besluit betreuren. Daarnaast stellen dat van de 500 werknemers er 166 hun baan gaan verliezen.

Risico verkleinen

In het statement wijzen de vertegenwoordigers van het personeel in Viry naar de beweegreden van de beslissing. Ze kijken hierbij vooral naar Renault: "De keuze is gemaakt door de Renault Group. Ze willen het financiële risico van de Formule 1 verkleinen. Maar ze hebben niet serieus gekeken naar de impact op de verkoopcijfers en de impact op het imago van het merk."

Onduidelijkheid

Volgens de vertegenwoordigers van het personeel is er nog veel onduidelijkheid. Ze zijn hier allesbehalve tevreden mee en ze zijn duidelijk: "De inhoud, de middelen en de duurzaamheid van de nieuwe projecten die het management in Viry nu willen uitvoeren lijken nog grotendeels onnauwkeurig. De aangekondigde omvang van de F1 Monitoring Unit is te klein en het zorgt ervoor dat er vraagtekens staan achter de terugkeer van Alpine als motorfabrikant. Uit de geschiedenis blijkt dat er vaak tegenovergestelde beslissingen worden gemaakt, dus het is belangrijk dat de vaardige werknemers blijven."