Norris kan niets met teamorders-kritiek: "Heb geen punten verloren"

Lando Norris heeft zijn achterstand op Max Verstappen met zijn overwinning in Singapore verkleind tot 52 punten. De Brit maakt daardoor nog altijd kans op de rijderstitel. Hij had misschien nog wel dichter bij de Nederlander kunnen staan als McLaren eerder in het seizoen met teamorders was gaan werken, al is Norris het daar totaal niet mee eens.

McLaren-rijder Lando Norris stond bij het ingaan van de zomerstop 78 punten achter zijn grote titelrivaal Max Verstappen, maar heeft dit gat inmiddels flink verkleind door een uitstekende reeks. De 24-jarige Brit ging driemaal met de pole position aan de haal, stond drie keer op het podium en behaalde twee overwinningen, waardoor hij na de korte vakantie 80 van de mogelijke 104 punten verzamelde. Zijn Nederlandse titelrivaal kwam niet verder dan 54 punten, wat betekent dat de man uit Bristol 26 punten is ingelopen op Verstappen. Het verschil in het kampioenschap is daardoor geslonken naar 52 punten in het voordeel van de 27-jarige Red Bull-rijder, maar dit had al veel minder kunnen zijn.

Zo nam Norris, na gestuntel aan de McLaren-pitmuur, de leiding van de Hongaarse Grand Prix over van teamgenoot Oscar Piastri. De drievoudig Grand Prix-winnaar leek deze positie te mogen houden, maar ging, na rondenlang overleg, toch aan de kant voor zijn Australische teamgenoot, waardoor hij zeven punten misliep. En dat was niet het laatste moment wat Norris punten heeft gekost. Tijdens de openingsronde van de Grand Prix van Italië haalde Piastri Norris in met een gewaagde inhaalactie, waardoor de Brit terugviel van P1 naar P3. Dat was uiteindelijk ook de positie waarop Norris de race finishte, al had dat met het tempo van de MCL38 zeker een overwinning kunnen en misschien wel moeten zijn.

Na de race op het iconische circuit van Monza besloot het team uit Woking dan toch over te gaan op teamorders. Norris is benoemd als 'tijdelijke' kopman en Piastri moet zijn teamgenoot gaan helpen waar hij kan, zodat de Brit het gat naar Verstappen kan gaan dichten.

"Ik heb geen punten verloren"

Als Norris tijdens een interview met F1.com de vraag krijgt of de teamorders niet eerder ingevoerd hadden moeten worden bij het Britse team, geeft Norris aan dat het geen verschil had gemaakt.

"Ik heb geen punten verloren", legde de 24-jarige uit. "Het is alsof je zegt dat Oscar me in elke race in ronde één voorbij had moeten laten gaan, dat slaat nergens op. Ik zit er al een tijdje het dichtst bij [bij Max Verstappen, red.], maar andere coureurs kunnen nog steeds het kampioenschap winnen, niet alleen ik. We vechten nog steeds voor onszelf. Oscar vecht voor zichzelf, Charles [Leclerc, red.] vecht voor zichzelf. Er is geen getal. Je kunt niet precies zeggen dat deze raceregels moeten veranderen. Dat slaat nergens op. Ik ben erg blij met hoe we als team hebben gewerkt en de richting die we opgaan”, besluit Norris.