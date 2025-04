In de Formule 1-wereld kijkt iedereen naar de achtervleugel van McLaren. Het lijkt erop dat de vleugel te ver doorbuigt, maar de FIA heeft niets illegaals gevonden. Max Verstappen ziet het ook, maar hij wil zich er niet druk om maken.

De flexiwings blijven dit jaar een hoofdrol spelen in de Formule 1. De FIA voert dit seizoen strengere controles uit, maar toch lijkt het erop dat de vleugels van McLaren ver doorbuigen. Op onboardbeelden uit Suzuka was te zien hoe de vleugels van McLaren weer doorbogen. Het zorgde voor ophef op sociale media, en zelfs Jos Verstappen deelde de video op X. De FIA benadrukte echter dat er geen overtredingen waren gevonden. Bij McLaren maakten ze zich ook niet druk.

FIA moet controleren

Max Verstappen wil zich er niet te druk om maken. De regerend wereldkampioen reageert duidelijk in gesprek met Viaplay: "Ik kan er sowieso niet veel van maken. Uiteindelijk is het ook niet aan mij, wat daar allemaal gebeurt. Iedereen probeert altijd de limieten van de regels op te zoeken, en dat is natuurlijk iedereen zijn goede recht. Uiteindelijk is het aan de FIA om te zeggen: dit mag, of dit mag niet."

De grens opzoeken

Het lijkt er in ieder geval op dat McLaren de grenzen van de regels aan het opzoeken is. Als Verstappen met deze stelling wordt geconfronteerd, komt hij snel met een antwoord: "Ik heb ook niet gezegd dat het niet goed is. Het is nu natuurlijk aan de FIA, ook voor de toekomst, om aan iedereen duidelijk te laten weten hoeveel er mag en hoeveel er niet mag." Bij Verstappens team Red Bull zijn ze vaak kritisch op de vleugel van McLaren, maar volgens Verstappen wordt de FIA niet extra onder druk gezet: "Ik weet het niet. Dat gebeurt in ieder geval niet vanuit mijn kant."