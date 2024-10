Steiner plaatst vraagtekens bij impact Red Bull-update

Het Formule 1-seizoen ligt momenteel een paar weken stil. Pas eind deze maand barst de actie weer los in Austin. Red Bull wil daar terug gaan slaan met updates, maar Günther Steiner verwacht niet dat dit een grote impact zal hebben. Hij weet niet of Red Bull hiermee het gat met McLaren kan dichten.

Red Bull beleeft een lastige periode van het seizoen. De RB20 is niet meer zo sterk en Max Verstappen en Sergio Perez hebben last van de nodige balansproblemen. McLaren heeft Red Bull al ingehaald in het constructeurskampioenschap, en ze bouwen hun voorsprong alleen maar uit. Red Bull wil terug gaan slaan, en ze hebben grote updates voor Austin aangekondigd. De verwachtingen zijn hoog, maar het is nog onduidelijk of ze echt stappen kunnen gaan zetten.

Pauze

Red Bull hoopt te profiteren van de lange pauze deze maand. Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner vraagt zich af of dit werkt, zo stelt hij in de podcast Vankah Hours: "Ik ga er niet vanuit dat het Red Bull een voordeel gaat opleveren, want alles wordt van tevoren natuurlijk al gepland. Ik denk niet dat die pauze van drie weken een voordeel met zich mee zal brengen, want alle updates die in Austin worden geïntroduceerd zijn natuurlijk al ontwikkeld. Teams kunnen zich in die weken wel beter voorbereiden, maar dat doen ze toch al."

Magische vloer

Steiner stelt dat het eigenlijk niet uitmaakt hoe weken er tussen de races zitten. Hij denkt dan ook dat er vooral moet worden gekeken naar wat de update van McLaren precies inhoudt: "Ik denk daarom dat het de grote vraag zal zijn hoe groot die update precies zal zijn. Er wordt telkens gesproken over een magische vloer die Red Bull in Austin wil introduceren, maar zal dat hen ook helpen het gat met McLaren dicht te rijden? Dat zal toch de grote vraag zijn, want de rest spreekt voor zich."