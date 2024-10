Britse organisatie blij met openheid Hamilton over depressies

Lewis Hamilton ontving afgelopen weekend veel lof voor zijn openheid. De Brit maakte bekend dat hij jarenlang heeft geworsteld met depressies. Hamilton kreeg veel bedankjes voor zijn eerlijke antwoorden over zijn jeugd en ook de organisatie Mind is hier blij mee.

Hamilton stelde in een interview met The Sunday Times dat hij zich jarenlang slecht voelde. Hij maakte bekend dat hij heeft geworsteld met depressies. De Mercedes-coureur was zeer open over zijn verleden, en dat leverde hem veel complimenten op. In een periode waarin veel topsporters naar buiten treden met hun verhalen over periodes met depressie, vond Hamilton het tijd om dat ook te doen.

De Britse organisatie Mind wil ervoor zorgen dat niemand met mentale problemen alleen hoeft te zijn. Ze zijn blij met de openbaring van Hamilton, zo stelt woordvoerder Joe Levenson tegenover Motorsport.com: "We zijn dankbaar dat Lewis Hamilton zo open is over zijn ervaringen met depressies en de impact van jarenlang racisme in zijn leven. Je uitspreken en erover praten kan dit soort gesprekken normaliseren en het stigma dat op mentale gezondheid ligt weghalen. Bij Mind weten we dat het belangrijk is dat publieke figuren zich uitspreken. Dat heeft vaak een krachtige impact. Uit ons onderzoek blijkt dat één op de vijf mensen die vechten met mentale problemen het gesprek aangaan als ze weten dat een bekendheid zijn eigen verhaal vertelt."