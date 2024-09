Hamilton worstelde met depressies: "Had niemand om mee te praten"

Lewis Hamilton is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een levende legende in de Formule 1. De Brit verbrak meerdere records en won zeven wereldtitels, maar dat betekent niet dat hij altijd goed in zijn vel zat. Hamilton onthult dat hij een tijdje worstelde met een depressie.

Hamilton is altijd zeer open over zijn gevoelens en over de zaken waarmee hij zich bezighoudt. De Britse Mercedes-coureur heeft veel records verbroken en hij heeft zichzelf definitief de geschiedenisboekjes ingereden. Maar succes maakt niet altijd gelukkig, meerdere sporters zijn in de afgelopen jaren al naar buiten getreden met verhalen over hun mentale problemen. Ook Hamilton doet dat nu.

Hamilton doet zijn uitspraken in een interview met The Sunday Times. De zevenvoudig wereldkampioen is goudeerlijk en hij legt uit wat er aan de hand was met hem: "Toen ik in de twintig was, heb ik echt een aantal ontzettend lastige periodes achter de rug gehad. Ik bedoel, ik heb tijdens mijn hele leven geworsteld met mijn mentale gezondheid." Gevraagd waar Hamilton mee worstelde, is hij duidelijk: "Depressie. Ik had er al last van op een jonge leeftijd, toen ik 13 was. Ik denk dat het kwam door de druk van het racen en de problemen op school. Het pesten. Ik had niemand om mee te praten." Hamilton wordt gevraagd of hij ooit met een therapeut heeft gesproken: "Ik had jaren geleden met een vrouw gesproken, maar dat hielp niet echt."