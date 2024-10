Sainz blijft geloven in titelkansen Ferrari

De laatste maanden van het Formule 1-seizoen kunnen zeer spannend worden. Red Bull en McLaren staan vlak bij elkaar in beide wereldkampioenschappen. Ferrari staat er echter niet ver achter en Carlos Sainz durft zelfs nog te dromen van een mogelijke titel.

Ferrari kan vooral in het constructeurskampioenschap nog een rol van betekenis gaan spelen. Dat kampioenschap wordt nu nog aangevoerd door McLaren met 516 WK-punten. Het team van Red Bull Racing staat daar niet ver achter met 475 WK-punten, en Ferrari staat daar weer achter. De Italiaanse renstal staat op 441 WK-punten, en ze verzamelden in de afgelopen races redelijk veel punten. Ze zijn dus zeker niet kansloos.

Ook Ferrari-coureur Carlos Sainz realiseert zich dat. De Spanjaard wil de druk erop houden en hij wil dat Ferrari gaat presteren. In gesprek met de internationale media spreekt de strijdbare Sainz zich uit: "McLaren heeft zeker de overhand en ze zijn op dit moment ook de favoriet in de strijd om de titel, maar wij staan nog vlak achter Red Bull Racing. We zouden zelfs McLaren nog in kunnen halen, mocht het bij hen toch nog fout gaan in de laatste races en dat ze daardoor problemen gaan ervaren. We moeten daarom koste wat kost bij hen in de buurt proberen te blijven in wereldkampioenschap."