"Norris wijst naar Red Bull en grinnikt: "Wij zijn slimmer en cooler"

Het team van McLaren en Lando Norris zijn momenteel ijzersterk in de Formule 1. Norris wist anderhalve week geleden de Grand Prix van Singapore met overmacht te winnen. Norris wil Red Bull gaan uitdagen en hij stelt zijn team slimmer en cooler is dan de concurrent.

McLaren heeft het momentum in de Formule 1 stevig in handen. De Britse renstal wist drie van de vier races na de zomerstop te winnen, en ze namen de leiding in het constructeurskampioenschap over van Red Bull. Norris is daarnaast in vorm en hij won met overmacht in Zandvoort en Singapore. In de straten van de Aziatische stadstaat wist hij Max Verstappen op ruim twintig seconden achterstand te rijden.

Achtervleugel

Norris wil de strijd met Red Bull en Verstappen aangaan. Hij weet dat McLaren onder druk staat door de controverse over de achtervleugel. Hij kan het niet laten om hiernaar te wijzen in gesprek met de internationale media: "We leveren als team nu beter werk, want onze auto is sneller dan die van Red Bull. Ik moet alle credits aan het team geven, want ze leveren geweldig werk. Ze zijn slimmer en ze creëren coolere dingen zoals die mini-DRS."

Verstappen

Norris focust zich nu op het binnenhalen van de wereldtitel. De Britse McLaren-coureur jaagt op Max Verstappen, en zijn achterstand is best fors. Norris weet echter wel wat hem te doen staat in de komende races: "Ik werk me helemaal te pletter, en ik ga proberen om de wereldtitel bij de coureurs te winnen. Max probeert ervoor te zorgen dat dit niet gaat gebeuren. Dus we moeten het afwachten."