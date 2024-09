Officieel: Alpine stopt met fabriceren Formule 1-krachtbronnen

Het hing al eventjes in de lucht, maar het is nu officieel bevestigd. Renault stopt met het bouwen van eigen krachtbronnen en dat betekent dat Alpine verder gaat als klantenteam. Vanaf 2026 gaat het Franse team rijden met een klantenmotor, het is nog niet bekend met wie ze in zee gaan.

Alpine beleeft een lastig jaar in de Formule 1. De prestaties vallen tegen en veel kopstukken vertrokken bij het team. Al maanden gonsden het van de geruchten over het motorenproject, maar vandaag hebben ze dus een knoop doorgehakt. Renault gaat stoppen met het fabriceren van motoren en heeft een nieuwe taak gevonden voor het personeel op de motorenfabriek in Viry.

Het personeel in de fabriek reageerde eerder dit jaar woedend toen bekend werd dat Alpine ging stoppen met het bouwen van Formule 1-motoren. In een persbericht laat Alpine nu weten dat ze zich hier op andere zaken gaan focussen. Er zal worden gewerkt aan projecten in het WEC en de Dakar Rally, en ze blijven de motorregels in de Formule 1 monitoren. Met wie Alpine gaat samenwerken vanaf 2026, is nog niet duidelijk. In de afgelopen maanden ging het veelvuldig over een mogelijke deal met Mercedes.