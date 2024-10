Marko sluit Vettel-comeback uit: "Te lang uit de sport"

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel wordt met enige regelmaat in verband gebracht met een comeback in de Formule 1. Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet dat nu echter niet meer zitten, hij is van mening dat er nu veel jonge talenten klaarstaan om te debuteren.

Vettel stopte eind 2022 met racen. Hij wilde zich focussen op andere zaken, maar hij was nog wel met enige regelmaat aanwezig in de paddock. De Duitser reed verder nog een aantal demoruns in historische Formule 1-wagens. Eerder dit jaar eerde hij op Imola Ayrton Senna door een rondje te rijden in een oude McLaren. In de maanden daarna werd Vettel een aantal keren in verband gebracht met een comeback.

Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet dat echter niet meer zitten. De Oostenrijker werkte bij Red Bull Racing jarenlang samen met Vettel, maar aan Motorsport-Total laat hij weten dat een terugkeer niet meer aan de orde is: "Het is waar dat ik contact heb met Sebastian, maar dat is niet in relatie tot een rol bij Red Bull. Hij bevindt zich nu ook in een vliegtuig- en telefoonvrije zone ergens in het noorden. Ik heb al drie maanden niets meer van hem gehoord. Hij is nu te lang uit de sport, terwijl er momenteel veel jonge gasten klaarstaan."