Horner spreekt niet van leegloop: "Hebben ook 250 mensen aangenomen"

Het team van Red Bull Racing is bezig met een lastig seizoen. Op de baan gaat het niet zo als gehoopt, terwijl meerdere belangrijke namen het team hebben verlaten. Teambaas Christian Horner weigert echter te praten over een leegloop bij Red Bull.

Red Bull beleeft een onrustig seizoen. Er waren meerdere relletjes aan het begin van het jaar en de resultaten zijn ingezakt. Daarnaast gaan er meerdere kopstukken vertrekken bij het team. Topontwerper Adrian Newey maakt begin 2025 de overstap naar Aston Martin, sportief directeur Jonathan Wheatley vertrekt na dit seizoen om de teambaas van Audi te worden en Head of Racing Strategy krijgt een nieuwe rol bij McLaren.

Hoog aangeschreven mensen

Veel mensen spreken van een leegloop bij Red Bull. Teambaas Christian Horner wil daar niet in mee gaan. De Brit ontkent de verhalen van een leegloop in gesprek met Channel 4: "We hebben een geweldig traject met Adrian achter de rug, maar we wisten dat dit er op enig moment aan zat te komen. Hij kiest voor een nieuw avontuur en wij hebben ons daarop voorbereid. Adrian heeft tien jaar lang op het punt gestaan om met pensioen te gaan. Ik denk dat we kracht en diepgang in ons team hebben zitten. Voor Jonathan geldt hetzelfde. Hij zat al lang bij ons team. Het zijn twee hoog aangeschreven namen, maar de realiteit is dat het slechts twee namen zijn op een totaal van 2000 mensen."

Nieuwe werknemers

Horner ziet dat er niet alleen mensen vertrekken, maar dat er ook mensen binnen komen bij het team. Hij begrijpt echter wel dat hier minder aandacht voor is: "Gedurende de laatste twaalf maanden hebben we rond de 250 mensen aangenomen voor ons nieuwe motorproject. Er wordt niet gesproken over die 200 werknemers die we bij Mercedes weg hebben gekocht. Er is veel meer aandacht voor die twee namen die vertrekken, omdat ze wellicht bij het grote publiek iets bekender zijn."