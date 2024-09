Formule 1-wereld feliciteert jarige Verstappen

Voor Max Verstappen is het vandaag een bijzondere dag. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur wordt vandaag namelijk 27 jaar oud. Verstappen focust zich op de strijd voor het wereldkampioenschap, maar vanuit de Formule 1-wereld regent het felicitaties aan zijn adres.

Veel fans feliciteren Verstappen vandaag met zijn verjaardag. Ook Verstappen.com staat stil bij zijn verjaardag. Ze delen hun felicitaties uit en ze wijzen naar zijn huidige titelstrijd met Lando Norris. Verstappen voert nog altijd het wereldkampioenschap aan, maar zijn voorsprong op Norris is nog maar 52 WK-punten. Ook de Formule 1 feliciteert Verstappen. Ze wijzen naar zijn ijzersterke statistieken en ze wensen 'super Max' een fijne verjaardag. Verstappens werkgever Red Bull Racing komt met een foto van de juichende Nederlander na een zege.

Three drivers' championships and 61 Grand Prix wins by the age of 27 馃嚦馃嚤



Happy birthday, super Max! 馃巶#F1 pic.twitter.com/AeCtDPv31C