Marko wijst grote zwakte van Red Bull aan

Het team van Red Bull Racing heeft het momenteel zwaar in de Formule 1. Ze willen graag weer gaan terugslaan en daar hebben ze updates voor nodig. Helmut Marko hoopt op vooruitgang, maar hij wijst ook naar het feit dat Red Bull een zeer oude windtunnel heeft.

Red Bull is in de loop van dit seizoen hun voorsprong verloren. Max Verstappen voert nog wel het wereldkampioenschap aan, maar in het constructeurskampioenschap zijn ze ingehaald door McLaren. McLaren is bezig met een zeer sterk seizoen en in de afgelopen weken liepen ze zelfs uit in het constructeurskampioenschap. Red Bull moet dus stappen gaan zetten en ze komen in Austin dan ook met een updatepakket.

Red Bull-adviseur Helmut Marko hoopt dat de update zijn werk gaat doen. Toch weet de Oostenrijker dat hier ook de zwakte van Red Bull ligt, zo vertelt hij aan Motorsport-Total: "Een modernere windtunnel zou zeker helpen. Onze windtunnel is een naoorlogs model dat door het Britse leger werd gebouwd en dat heeft zo zijn nadelen. Denk bijvoorbeeld aan de buitentemperaturen, want de afstanden zijn erg groot. De opwarmtijd is lang enzovoort. We zijn nog lang niet up to date met de laatste technieken. Ik hoop dat we onze nieuwe windtunnel vanaf 2026 in gebruik kunnen nemen."