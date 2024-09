Steiner begrijpt kritiek op Red Bull-teams: "Het mag nergens"

Het bedrijf Red Bull bevindt zich in een unieke positie in de Formule 1. Ze zijn de eigenaar van twee teams, en daar komt veel kritiek op. Günther Steiner begrijpt die kritiek en hij stelt dat er in de toekomst misschien naar een oplossing moet worden gezocht.

Red Bull is eigenaar van topteam Red Bull Racing en Visa Cash App RB. Al bijna twintig jaar bezitten ze twee teams, maar dit jaar kwam er veel kritiek. Ook in Singapore klonk er weer veel kritiek, want VCARB-coureur Daniel Ricciardo noteerde in de slotfase de snelste ronde. Hierdoor verloor Lando Norris een extra puntje, en dat kwam zijn titelrivaal Max Verstappen heel erg goed uit.

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner begrijpt die kritiek wel. De populaire Italiaan deelt zijn mening over deze zaak in de podcast 'Vankah Hours: "We moeten accepteren dat wat Red Bull destijds deed, dat meneer Mateschitz Minardi kocht, op een moment dat de Formule 1 het lastig had en dat Minardi het lastig had. De Formule 1 heeft zich sindsdien enorm ontwikkeld. Misschien moet er voor de toekomst een oplossing komen, zodat niemand twee teams kan bezitten."

Voetbal

Steiner wijst naar het feit dat Red Bull zich in een uitzonderlijke positie bevindt. In bijna geen andere tak van sport is het toegestaan dat twee teams in één competitie dezelfde eigenaar hebben: "Het mag niet in voetbal, het mag nergens. Maar het hoeft niet zo radicaal te zijn dat in de volgende commerciële overeenkomst staat dat dit opgelost moet zijn. Wat Red Bull in de Formule 1 heeft gestopt om het te maken wat het is, is geweldig. Uiteindelijk kun je ze niet vertellen wat ze mogen doen met hun teams."