Achtvoudig wereldkampioen rally volgt voorbeeld Verstappen: "Moeten onze mond houden van FIA"

Na de protestacties van Max Verstappen tegen de FIA heeft achtvoudig wereldkampioen rally, Sebastien Ogier, het voorbeeld van de Nederlander gevolgd. De Fransman kreeg een voorwaardelijke boete vanwege aanmerkingen op de wedstrijdleiding en besloot na de Rally van Chili niet vrijuit te spreken met de pers.

Tijdens de FIA-persconferentie op de donderdag in Singapore kreeg Max Verstappen de vraag wat hij van de prestaties van zijn auto vond in Bakoe. De Nederlander beantwoordde deze vraag door te stellen dat zijn auto 'fucked' was. Deze opmerking was tegen het zere been van de FIA. De president van de mondiale autosportfederatie, Mohammed Ben Sulayem, had coureurs namelijk eerder die week opgeroepen om beter op hun taalgebruik te letten. Zodoende vond de FIA dat het taalgebruik van de Red Bull-rijder tijdens de persconferentie niet door de beugel kon en de mondiale autosportbond besloot hem een taakstraf op te leggen.

De drievoudig wereldkampioen was het daar echter totaal niet mee eens en ging in protest. Hij gaf tijdens de FIA-persconferentie na de kwalificatie en na de race nauwelijks antwoord, waarna hij de media buiten de perszaal wel uitgebreid te woord stond.

Voorwaardelijke straf voor kritiek op stewards

Deze protestactie is niet alleen in de Formule 1-wereld doorgedrongen, maar heeft ook de rallyrijders bereikt. Achtvoudig wereldkampioen rally, Sebastien Ogier, besloot na de Rally van Chili het voorbeeld van Verstappen te volgen en besloot niet vrijuit te spreken met de pers.

Maar waarom deed de Fransman dit? Ogier had eerdere deze maand tijdens de Acropolis Rally Greece aan het einde van de openingsfase opmerkingen gemaakt richting de officials. De nummer drie in het World Rally Championship was namelijk gefrustreerd door de vele stof die nog rondhing toen hij aan zijn etappe moest beginnen. Er zat op dat moment namelijk maar drie minuten tussen zijn start en de start van zijn voorganger. Dit probleem gold voor iedereen, want er zat standaard drie minuten tussen de start van de Rally1-auto's, maar hij was zeker niet de enige die erover geklaagd had.

Op televisie zei de Toyota-coureur er het volgende over: "Het is vervelend om te zien dat de sport nooit leert. We vragen het, want we weten dat we stof gaan krijgen. Er hangt stof. Oh, ze zeggen nee. Wat heb je dan in je hoofd? Niets. Het is gek", zei Ogier aan het einde van de eerste etappe tegenover Motorsport.com.

Uiteindelijk luisterden de officials wel en vergrootten ze het gat tussen de start van de coureurs van drie naar vier minuten vanwege veiligheidsredenen. Ogier bedankte de officials daarvoor op Rallytv, maar kreeg wel een straf opgelegd van de stewards. De Franse rallylegende kwam er met een voorwaardelijke boete van maar liefst €30.000 vanaf. Deze straf vervalt wel pas na twee jaar, dus Ogier zal zich de komende tijd moeten inhouden.

Protest

Maar dat heeft de 40-jarige rallyrijder niet gedaan. Dit weekend staat namelijk de Rally van Chili op het programma en Ogier heeft het voorbeeld van Verstappen gevolgd door na de sessie niet vrijuit met de media te praten. Tijdens de middagdienst op vrijdag legde de Toyota-rijder tegenover Rallytv uit waarom hij zo had gereageerd.

"Je realiseert je vast dat ik niet echt wilde praten, want ons is juist verteld dat we dat op dit moment niet moeten doen", verklaarde de Fransman. "Het is niet bepaald geweldig om zo kortaf te reageren en het is ook niets persoonlijks [tegen de interviewer, red.]. Ik wil ook mijn excuses aanbieden aan de fans, want het spijt me dat ik hen zo weinig kan geven. Maar ik heb op dit moment maar weinig middelen ter beschikking."

Ogier vervolgt zijn verhaal: "Ik voel me op dit moment ook niet echt geroepen om te praten en zoals ik al zei, het spijt me voor alle mensen die beter verdienen dan dit. Maar we hebben van de top van de FIA te horen gekregen dat we onze mond moeten houden, dus het is een beetje triest. Op dit moment is dit niet alleen het geval in de rally's, maar we zullen af moeten wachten wat de toekomst ons brengt."

Steun van collega

Ogier is echter niet de enige rallyrijder die protesteert tegen de FIA. Ook de nummer twee in het kampioenschap, Ott Tänak, sprak zich uit tegen de acties van de mondiale autosportbond. De rally-kampioen van 2019 vertelt tegenover Rallytv dat hij niet meer weet hoe zich moet uiten in interviews.

"In deze tijden moet je extreem voorzichtig zijn met wat je zegt en hoe je je emoties uit. Emoties zijn op dit moment niet echt toegestaan", vertelt de rijder van Hyundai, die zich zorgen maakt en ook verwijst naar de situatie in de Formule 1. "Met alles wat er gebeurt rondom 'Seb' [Sebastien Ogier, red.] en in de Formule 1 staan wij wel behoorlijk op de radar. Laten we zien waar dit toe gaat leiden."