Verstappen heeft zin in restant seizoen: "Circuits die ik leuker vind"

Max Verstappen moest in de afgelopen weken de schade beperken. Hij wist dat Red Bull het zwaar zou krijgen in Azerbeidzjan en Singapore, en hij wist daar het meeste uit zijn RB20 te halen. Verstappen heeft nu vooral zin in de races op de meer traditionelere circuits.

Het team van Red Bull heeft na de zomerstop definitief hun voorsprong ingeleverd. McLaren heeft de leiding in het constructeurskampioenschap overgenomen, en Verstappen moet Lando Norris in de gaten houden. Voorafgaand het weekend in Singapore was het de bedoeling om de schade te beperken. Dat lukte aardig met een tweede plaats, maar Norris kwam wel als winnaar over de streep.

Verstappen stelde voorafgaand de race in Singapore geslaagd zou zijn als hij wist uit te lopen in het wereldkampioenschap. Het doel werd niet gehaald, maar aan Viaplay laat hij weten dat zijn doelstelling niet gaat veranderen: "Absoluut, het doel verandert niet. Alleen moet je wel gewoon realistisch zijn. Op dit moment loopt het gewoon even niet. Ik moet wel zeggen dat ik na Monza wel had verwacht dat deze twee weekenden gewoon heel moeilijk zouden zijn voor ons, al hadden we wel verbeteringen doorgevoerd aan de auto. En dan komen er weer een paar circuits die ik zelf ook wat leuker vind. Dat zal denk ik ook helpen."