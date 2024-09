Villeneuve brandt McLaren af: "Ze hebben er een puinhoop van gemaakt!"

Het team van McLaren wil dit jaar de dubbel pakken in de Formule 1. Ze voeren het constructeurskampioenschap aan, maar Lando Norris heeft nog altijd een flinke achterstand in het wereldkampioenschap. Jacques Villeneuve vindt dat McLaren hier een puinhoop van heeft gemaakt.

McLaren barst van de ambities, en die spreken ze dan ook uit. Al geruime tijd roept men bij McLaren dat ze voor de dubbel willen gaan, en die ambities zijn niet gebaseerd op dromen. McLaren is momenteel veel sneller dan Red Bull, en ze hebben de Oostenrijkse renstal dan ook ingehaald in het constructeurskampioenschap. Alle ogen zijn nu gericht op Norris, maar hij staat nog altijd 52 WK-punten achter op Max Verstappen.

Norris is dit seizoen amper ingelopen op Verstappen, en volgens Jacques Villeneuve is dit de schuld van McLaren. De Canadees is zeer fel in gesprek met Marca: "McLaren heeft er een puinhoop van gemaakt en op dit moment is het gewoon te laat! Het begon al in Hongarije. Ze hebben daar echt hun zwakte getoond door Norris geen prioriteit te geven over Oscar Piastri. Maar, we weten natuurlijk niet wat er in Oscars contract staat." Villeneuve heeft echter wel een vermoeden: "We weten niet wat Mark Webber in dat contract heeft weten te krijgen. Hij is een slimme jongen. Mark zat bij Red Bull aan de verkeerde kant van het spectrum, zelfs toen hij Vettel versloeg. Vettel had altijd voorrang. Ik weet zeker dat hij de geschiedenis niet zal herhalen bij Oscar."