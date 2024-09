Verstappen pleit voor logischere Formule 1-kalender

De Formule 1-wereld geniet momenteel van een soort extra 'vakantie'. Tussen de race in Singapore en het weekend in Austin zit bijna een maand. Het zorgt ervoor dat het slot van het seizoen zeer druk is, en volgens Max Verstappen moet daar goed naar worden gekeken.

De tweede seizoenshelft begon vrij druk. De races volgden elkaar snel op, maar nu moeten de teams en coureurs weken wachten voordat ze weer aan de bak kunnen. Het is een soort extra zomerstop, maar nu mogen de teams wel doorwerken. Als het seizoen in oktober weer verder gaat, krijgen de teams het direct weer druk. De races volgen elkaar dan in noodvaart op en aan het einde van het seizoen moet het circus van Las Vegas weer doorreizen naar Qatar.

Vorig jaar was er een soortgelijke situatie, en daar was men niet blij mee. Ook nu is er kritiek en in gesprek met de internationale media legt Max Verstappen zijn mening uit: "Ik heb altijd al gezegd dat we veel races op de kalender hebben. Voor mij is het vooral dat we reizen door verschillende tijdzones, vooral tussen Vegas en Qatar. Je vliegt bijna naar de andere kant van de wereld. Ik denk dan ook dat we het beter kunnen doen als de triple headers dichterbij elkaar liggen. Dat zou logischer zijn, dus misschien moeten we daarnaar kijken. Als we dan zoveel races rijden, dan moeten we er wel voor zorgen dat ze dichter bij elkaar liggen. Maar goed, het hangt ook voor de ticketverkoop af. Uiteindelijk moet je in het midden uitkomen."