Larson ziet F1-test wel zitten, maar krabbelt terug na eerdere uitspraken

McLaren-CEO Zak Brown wil op korte termijn een Formule 1-test organiseren voor NASCAR-coureur Kyle Larson. De Amerikaan, die een aantal weken stelde dat hij een betere all-round coureur is dan Max Verstappen, denkt dat hij "niet de beste zal zijn" tijdens een mogelijke F1-test en krabbelt zodoende terug na zijn uitspraken.

NASCAR-kampioen Kyle Larson kwam in augustus in het nieuws met een aantal opmerkelijke uitspraken. De 32-jarige Amerikaan stelde dat hij een betere all-round coureur is dan Max Verstappen. Bovendien is hij van mening dat hij meer kans heeft om de Nederlander te verslaan in een Formule 1-wagen, dan dat de Verstappen heeft om hem te verslaan in een NASCAR-bolide.

Mogelijke F1-test

Verstappen haalde zijn schouders op en laat de uitdaging voorlopig links liggen. Maar Larson lijkt binnenkort in de F1-auto te gaan rijden. McLaren-CEO Zak Brown heeft namelijk in de Harvicks Happy Hour, de podcast van NASCAR-legende Kevin Harvick, laten weten op zoek te zijn naar een mogelijkheid om Larson in een F1-auto te laten testen. De Amerikaan, die in dezelfde podcast meteen reageerde op zijn mogelijke F1-test, kijkt er erg naar uit.

"Ik zou het graag doen en het lijkt dat er in de toekomst iets aan zit te komen. Ik denk dat het dit jaar een optie was, maar ik heb gewoon zo'n druk schema. Het is iets dat ik waarschijnlijk een jaar van tevoren moet plannen", vertelt de NASCAR-kampioen.

Open test

In 2019 organiseerde McLaren ook al een test voor Jimmie Johnson en Fernando Alonso. De NASCAR-legende mocht toen op het Bahrain International Circuit rijden in de MP4-28, waarmee Jenson Button en Sergio Perez tijdens het Formule 1-seizoen 2013 reden, terwijl Alonso net na zijn op dat moment latste F1-race in Abu Dhabi mocht rijden in de #48 Team Hendrick Chevrolet Camaro ZL1 van de NASCAR Cup Series-kampioen. Zo'n soort test wil Larson echter niet. Hij gaat liever in Abu Dhabi rijden tijdens een open test, zodat hij kan kijken hoe hij zich verhoudt tot de concurrentie.

"Ik zou het wel willen, maar eerlijk gezegd zou ik het liever doen tijdens zo'n grote open test zoals in Abu Dhabi. Dus wanneer er ook andere coureurs op de baan zijn. Al weet ik eerlijk gezegd niet of ik dat wel mag, vanwege de superlicentie en of je die moet hebben", verklaart de NASCAR-rijder. "Er is niet echt een maatstaf [bij een test zoals die van Johnson en Alonso, red.]. Je hebt geen idee waar je staat ten opzichte van anderen. Het zou leuk zijn om dat met Oscar [Piastri, red.] of Lando [Norris, red.] of wie dan ook te doen. Maar ik zou graag met negentien andere auto's meedoen en echt zien waar je staat qua snelheid."

"Ik hoop dat ik niet laatste word"

Qua verwachtingen is de Amerikaan echter wel wat voorzichiger dan dat hij afgelopen zomer was. "Ik denk natuurlijk niet dat ik de beste zou zijn, maar ik hoop wel dat ik niet laatste word. Ik denk dat het zou laten zien hoe goed en uniek wij Amerikaanse ovalracers zijn. En als ik erg slecht ben, dan laat het misschien wel zien hoe slecht we hier zijn", stelt de 32-jarige, die eerder dit jaar ook al meedeed aan de Indy 500.