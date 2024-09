Villeneuve wijst naar McLaren: "Hun schuld als Lando de titel niet wint"

Lando Norris doet er momenteel alles aan om het titelduel aan te gaan met Max Verstappen. Hij komt steeds dichter bij de Nederlander, maar zijn achterstand is zeer fors. Volgens Jacques Villeneuve ligt de fout bij McLaren als Norris geen kampioen weet te worden.

Norris staat nog maar 52 WK-punten achter Verstappen in het wereldkampioenschap. In Singapore reed de Brit een ijzersterke race waarin met een grote voorsprong op Verstappen als winnaar over de streep kwam. Het was de derde zege van Norris dit jaar, maar zijn achterstand op Verstappen is nog altijd zeer fors. Hij doet er alles aan om zijn achterstand te verkleinen, maar Verstappen probeert de schade te beperken.

Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve verwacht een zeer zware strijd in de restant van het seizoen. De Canadees spreekt zich uit bij Marca: "Lando Norris heeft een beetje meer nodig om competitief te zijn, maar het wordt een leuk einde van het seizoen. Het wordt heel erg close tussen Max en Lando. Max heeft zijn aanpak ook aangepast. Hij probeert geen races meer te winnen, hij probeert zoveel mogelijk punten te verzamelen. Het kampioenschap is belangrijker dan het winnen van enkele races. Hij weet dat McLaren de moeilijke besluiten niet neemt, en dat werkt in zijn voordeel. Als Lando de titel niet wint, is het de fout van McLaren."