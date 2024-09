"Hamilton hekelde strategie: "Ik stond perplex"

Lewis Hamilton kende afgelopen weekend een ongelukkige race in Singapore. Mercedes koos voor een opvallende strategie, maar daar was Hamilton niet zo blij mee. De zevenvoudig wereldkampioen stelt nu dat hij er alles aan deed om dit tegen te houden.

Hamilton startte de race op het stratencircuit van Marina Bay vanaf de derde plaats. Hij kwam als zesde over de streep, en daar was hij niet zo blij mee. De Brit startte de race op de zachte banden, en hij was de enige van de toppers die op deze banden aan de race begon. De gok van Mercedes pakte niet goed uit en Hamilton was allesbehalve blij met deze strategische keuze. Zijn teamgenoot George Russell mocht wel op de mediums starten.

Niet leuk

Direct na de race sprak Hamilton zich niet over de zaak uit. Vanwege oververhitting schoof hij niet aan bij de media. Tijdens een sponsorevenement van Petronas in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur sprak Hamilton zich er wél over uit: "Het was niet leuk. Tijdens onze meeting op de nacht voor de race, en op de avond voor de race, gaven ze al aan dat ze de strategie wilden splitten. Ik stond perplex, want toen we in het verleden in deze situatie stonden waar George het goed deed en ik buiten de top tien stond, dan splitten we de strategieën. Maar nu we zo close stonden, vond ik het niet logisch. Ik deed er alles aan om op de mediums te starten, maar het team bleef wijzen naar de softs."

Frustratie

Toen de bandenwarmers van de wagens werden gehaald bij de start zag Hamilton dat zijn concurrenten wél op de mediums stonden. Hamilton was niet blij: "Ik was zo boos. Vanaf dat moment was ik echt gefrustreerd. Ik probeerde het tempo van de jongens voor me bij te houden, maar ze waren te snel. Toen probeerde ik de banden zo lang mogelijk goed te houden. Ik moest stoppen in de zeventiende ronde en vanaf dat moment wist ik dat ik klaar was, want de harde banden zouden het zwaar krijgen in de hitte. We hadden het hele weekend last van balansproblemen. We hadden veel dingen aangepast. We hadden een goede kwalificatie, maar helaas was de race te lastig."