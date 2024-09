Brown klaar met kritiek: "Thuis op de bank is het makkelijk praten"

Het team van McLaren weigerde dit seizoen een kopman aan te wijzen. Een paar weken geleden gingen ze toch overstag, en stelden ze dat Lando Norris een voordeel zou krijgen als het nodig was. Veel mensen vonden iets van deze beslissing, en Zak Brown is daar een beetje klaar mee.

McLaren heeft het team van Red Bull Racing nu definitief ingehaald. Ze hebben de leiding in het constructeurskampioenschap in handen, en ze willen ook met Lando Norris de wereldtitel gaan pakken. Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri mochten maandenlang met elkaar vechten, maar na een fel duel in Monza besloot McLaren de Brit een voordeel te geven. In de race daarna ging de zege naar Piastri.

De beslissing zorgde voor veel kritiek. Mensen vonden het een onnodige keuze, terwijl anderen van mening waren dat McLaren veel te laat de knoop door heeft gehakt. In een interview met The Sunday Times laat McLaren-CEO Zak Brown weten dat hij hier helemaal klaar mee is: "Thuis op de bank met een biertje is het allemaal lekker makkelijk praten. Dan kan iedereen wel een Formule 1-team runnen. Tegenwoordig doen honderden miljoenen mensen dat elk raceweekend. Er komt zoveel bij kijken wat je op het eerste gezicht niet ziet. Dat heeft allemaal invloed op de beslissingen die we nemen. Soms maak je dus toch fouten. Tuurlijk zijn er dingen die we dit seizoen beter hadden kunnen doen. Maar het is nooit zo simpel als sommige mensen denken dat het is."