Rosberg lacht om Russell-opmerking Horner: "Zet Toto onder druk"

Red Bull-teambaas Christian Horner maakte in Singapore een opvallende opmerking over George Russell. Met zijn uitspraken zorgde hij voor ergernis bij Mercedes-teambaas Toto Wolff. Volgens Nico Rosberg werpt Horner een spreekwoordelijk mes in de richting van Wolff.

Horner besprak in Singapore de coureurssituatie bij Red Bull. Sergio Perez en Max Verstappen hebben voor de komende jaren nog een contract, maar er kan veel gebeuren in de Formule 1. Horner wees naar het feit dat het contract van George Russell bij Mercedes eind 2025 afloopt, en dat het dom zou zijn om de Brit niet in overweging te nemen. Mercedes-teambaas Toto Wolff reageerde fel en stelde dat Horner altijd op dit soort manieren probeert te stoken.

Nico Rosberg kan wel lachen om deze discussie. De wereldkampioen van 2016 ziet een slimme tactiek van Horner en dat bespreekt hij in de podcast van Sky Sports F1: "Daarmee wierp Horner een mes in de richting van Wolff. Het voert de druk op Toto om een beslissing te nemen wel op. George zit zonder contract. Horner kan 'ondeugend' zijn en Russell vroeg bij Mercedes wegkapen. Ik heb geen idee of George daar überhaupt interesse in zou hebben, maar met zo'n opmerking voert hij de druk op Toto natuurlijk wel op."