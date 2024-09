Wolff ergert zich aan Russell-interesse Horner

Red Bull-teambaas Christian Horner zorgde afgelopen weekend voor de nodige verbazing. Toen hij de coureurskwestie besprak, stelde hij dat het dom zou zijn om niet naar George Russell te kijken. Toto Wolff is niet zo blij met deze uitspraken van zijn Red Bull-collega.

Het hele jaar gaat het al over de situatie rondom Max Verstappen. Hij beschikt nog over een langlopend Red Bull-contract, maar Mercedes flirt al maanden met hem. Volgend jaar rijdt Verstappen nog gewoon voor Red Bul, maar wat er in 2026 gaat gebeuren is nog niet duidelijk. In Singapore werd Horner gevraagd naar de coureurskwestie, en hij wees op zijn beurt naar Mercedes-coureur George Russell. Hij stelde dat Red Bull heus wel buiten de eigen bubbel wil kijken, en dat het dom zou zijn om Russell uit te stellen. Het contract van de Brit bij Mercedes loopt eind 2025 af.

Mercedes-teambaas Toto Wolff is om zijn beurt niet zijn blij met de uitspraken van Horner. Wolff staat vierkant achter zijn coureurs en in Singapore haalde hij weer uit naar Horner. De Oostenrijker wordt geciteerd door Motorsport Week: "Christian probeert de boel op stelten te zetten. Ik denk dat hij altijd gewoon de boel op stelten probeert te zetten. Dat doet hij, het is onderdeel van het spel. George is een Mercedes-coureur, en dat is hij altijd al geweest. Hopelijk blijft hij dat ook voor altijd. We hebben een lang contract met hem."