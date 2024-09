Horner sluit komst Russell niet uit: "Zou dom zijn hem niet te overwegen"

De rijderssituatie bij het team van Red Bull is nog altijd onderwerp van gesprek. Voor 2025 is er duidelijkheid, maar wat er daarna gaat gebeuren blijft nog redelijk onzeker. Teambaas Christian Horner kijkt goed om zich heen en wijst ook naar George Russell.

Max Verstappen beschikt over een langlopend contract bij Red Bull, maar het is geen geheim dat Mercedes aast op zijn handtekening. Ze probeerden hem voor 2025 te contracteren, maar dat lukte niet. Bij Mercedes maken ze er echter geen geheim van dat ze Verstappen voor 2026 weer als een optie zien. Dit is opvallend aangezien ze met George Russell en Andrea Kimi Antonelli al een line-up voor de toekomst hebben gepresenteerd.

Veeleisend systeem

Red Bull-teambaas Christian Horner ziet voor zijn team weinig problemen. De Brit wijst naar de situatie bij Red Bull in gesprek met Sky Sports: "We hebben in het verleden veel jongelingen de kans gegeven. Het systeem van Red Bull is veeleisend als het gaat om resultaten en prestaties. Natuurlijk, Max levert wel. Checo presteert dit jaar wat minder, maar vorig jaar deed hij het prima door de tweede plaats in het kampioenschap binnen te halen. Maar wij moeten ook verder in de toekomst kijken."

Russell

Horner ziet dat Red Bull beschikt over genoeg jong talent, hij ziet de toekomst dan ook zonnig tegemoet: "We hebben een aantal interessante talenten, met bijvoorbeeld Liam Lawson. We hebben Isack Hadjar in de Formule 2, die tot voor kort aan de leiding ging in dat kampioenschap. In de Formule 3 hebben we een groot talent waar ik erg fan van ben: Arvid Lindblad. Dus we hebben genoeg keuze." Horner kijkt echter ook verder dan de eigen talentenpool: "We zijn niet bang om buiten de eigen vijver te vissen. Het contract van George Russell loopt komend jaar af en het zou dom zijn als we hem niet in overweging zouden nemen. En zo zijn er nog meer talenten die uit hun contract lopen."