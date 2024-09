Piastri vindt niet dat constructeurstitel McLaren al binnen is

Het team van McLaren geldt momenteel als de favoriet voor de constructeurstitel. In Singapore kende het team weer een sterk raceweekend. Oscar Piastri kwam als derde over de streep, maar hij durft zich nog lang niet rijk te rekenen. Hij stelt dat alles snel kan omslaan in de hedendaagse Formule 1.

Het team van McLaren nam anderhalve week geleden in Bakoe de koppositie van Red Bull over in het constructeurskampioenschap. In Singapore breidden ze hun voorsprong uit. Lando Norris schreef de race op zijn naam en Piastri werd derde. McLaren staat momenteel op 516 WK-punten, en Red Bull Racing volgt met 475 WK-punten. Het verschil is niet groot, maar Red Bull kan het ook niet makkelijk dichtrijden.

McLaren-coureur Oscar Piastri is dan ook niet van mening dat de titel al binnen is. Tijdens de persconferentie voor de top drie in Singapore kreeg hij de vraag of hij het gevoel heeft dat McLaren de titel te verliezen heeft. Zijn antwoord was helder: "Het constructeurskampioenschap gaat al geruime tijd de goede kant op. Het is duidelijk dat we beschikken over een snelle auto, en daarnaast scoren we allebei consistent veel punten. Dus ja, ik heb het gevoel dat we als team goed werk leveren. Maar je ziet hoe snel dingen kunnen veranderen, dus we gaan het zien."