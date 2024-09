Wolff had geen moeite met gevloek Verstappen: "We willen emoties zien"

Max Verstappen ontving afgelopen weekend een taakstraf voor het vloeken tijdens een persconferentie. Veel mensen vinden deze straf veel te streng. Ook Toto Wolff mengt zich nu in deze discussie, hij denkt dat Verstappen niet te ver ging met zijn woordgebruik.

Verstappen ontving zijn taakstraf voor het gebruik van het woord 'fucked'. Hij gebruikte dit woord in de persconferentie om zijn auto te omschrijven. Het was niet gericht tegen een persoon of een groep mensen, maar toch ontving Verstappen een taakstraf. Hij reageerde woedend en hij ontving veel steun. Vorig jaar moesten teambazen Toto Wolff en Frédéric Vasseur zich melden voor hetzelfde vergrijp, maar toen ontvingen ze slechts een waarschuwing.

Schooldirecteur

Mercedes-teambaas Wolff werd in Singapore dan ook gevraagd naar zijn mening over dit onderwerp. Hij kijkt in gesprek met Motorsport.com terug op zijn waarschuwing van vorig jaar: "Ik moest vorig jaar in Vegas voor de stewards verschijnen, en ik moet zeggen dat ik het best een vermakelijke ervaring vond. Ik was er samen met Fred, en hij maakte zich meer zorgen. Ik zei tegen hem dat het voelde alsof je voor de eerste keer naar de schooldirecteur moest. Ik beloofde hem dat het ook de laatste keer was. Dat gezegd hebbende denk ik dat er wat voor te zeggen valt dat enorm schelden of ongepast taalgebruik over de radio niet nodig is. Zeker als het doorslaat, want er kijken mensen mee."

Emoties

Wolff vindt wel dat Verstappen geen foute woorden gebruikte tijdens de persconferentie. De Oostenrijker is duidelijk: "Het F-woord wordt tegenwoordig veel gebruikt, maar het gaat op de context. We willen emoties zien en we begrijpen dat coureurs in extreme omstandigheden werken. Als we dat een beetje kunnen beperken is dat goed voor ons allemaal, maar ik zou een verbod op het F-woord niet doorvoeren. Er zijn veel ergere woorden. Het gebruik van het F-woord in de persconferentie is dus niet zo erg, maar als we ons moeten aanpassen, dan moeten we ons aanpassen. Dat geldt ook voor de teambazen, we moeten ernaar kijken."