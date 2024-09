Mercedes komt met groot updatepakket in Austin

Het team van Mercedes kende een lastige Grand Prix van Singapore. Niet alleen door de zware omstandigheden in het Zuidoost-Aziatische land, maar ook vanwege het tempo van de W15, zo stelt Toto Wolff. Daarom zal het Duitse team in Austin met een grote updatepakket gaan komen.

Mercedes was voor de zomerstop bezig aan een ijzersterke reeks. De Zilverpijlen wonnen met George Russell de GP van Oostenrijk, waarna Lewis Hamilton de races op Silverstone en Spa-Francorchamps wist te winnen. Maar na de zomerstop worstelt de Duitse renstal enorm met haar W15. Ook in Singapore had Mercedes het weer lastig. Hamilton en Russell hadden zich nog wel als derde en vierde gekwalificeerd, maar een mislukte strategie en een gebrek aan tempo zorgden opnieuw voor een 'moeilijke' race, stelden de Mercedes-rijders.

Mercedes-teambaas Toto Wolff was na de race dan ook flink teleurgesteld. Maar waarom was er volgens hem zo'n gebrek aan tempo bij Mercedes? "Het was een heel pijnlijke avond", vertelde de Oostenrijker na afloop van de race tegenover F1.com. "En het gaat niet om vierde en zesde positie [waar we geëindigd zijn, red.], maar het is vooral niet goed dat je daar eindigt als je als derde en vierde van start gaat. De auto is gewoon niet goed op dit moment. We hebben het momenteel moeilijk op circuits waar het heet is. Ook hadden we problemen met de tractie hier [in Singapore, red.] en in Bakoe. Maar dit is geen excuus, ik denk dat dit gewoon is wat we op dit moment van onszelf kunnen verwachten, want als je snelste auto een minuut achter de leider zit, is dat gewoon moeilijk te accepteren", aldus de man uit Wenen.

Updates

Mercedes hoopt de huidige situatie al in Austin te kunnen keren. Andrew Shovlin, de trackside engineering director van Mercedes, heeft namelijk bekendgemaakt dat het team de komende races met updates zal komen. Te beginnen met een groot updatepakket in Austin.

“Zoals je weet zijn de specificaties van de auto altijd in ontwikkeling en proberen we elke race betere prestaties te leveren. Maar op dit moment richten we ons vooral op het brengen van een groter pakket naar Austin", vertelde de 50-jarige Brit in een video van Mercedes. "Daarna beginnen we aan de laatste zes [eigenlijk vijf, red.] races van het jaar en dan zullen er kleinere updates komen, maar dat is zeker waar we op dit moment aan werken, een grotere update van de auto tijdens de race in Austin."