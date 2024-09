Mercedes-rijders flink teleurgesteld na 'moeilijke' race

Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton verschenen gisteren na de Grand Prix van Singapore niet tegenover de media. Beide coureurs hadden na een zware race last van oververhitting en zaten er behoorlijk doorheen volgens teambaas Toto Wolff. Tegenover F1.com hebben beide mannen toch nog gereageerd op hun race.

Voorafgaand aan de Grand Prix van Singapore zag het er veelbelovend uit voor het team van Mercedes. Hamilton en Russell hadden zich gekwalificeerd als derde en vierde, en een mooi resultaat lag in het verschiet. Ze waren echter het enige topteam dat de strategieën splitste. Russell begon, zoals de meeste coureurs, op de mediums, terwijl Mercedes softs onder de W15 van Hamilton had geschroefd. De reden hiervoor was dat de Zilverpijlen hoopten dat de zevenvoudig kampioen bij de start Max Verstappen en/of Lando Norris kon verschalken, en aangezien inhalen lastig is op het stratencircuit in Singapore, hoopten ze deze P1 of P2 dan de gehele race vast te kunnen houden.

Mercedes-strategie pakt averechts uit

Deze strategie pakte echter averechts uit. Hamilton lag na de eerste ronde nog altijd derde, kon Verstappen en Norris totaal niet bijhouden op de zachte band en hield ook nog eens zijn teamgenoot op. Bovendien moest hij door zijn zachtere compound al vroeg een pitstop maken, waardoor de coureur uit Stevenage zo'n 45 ronden op de harde band moest rijden.

Hierdoor kwam Hamilton in het verkeer terecht, wat hem zo veel tijd kostte dat hij zijn derde positie verloor aan Russell. Uiteindelijk kwam Hamilton zelfs als zesde over de finish, nadat McLaren-coureur Oscar Piastri en Ferrari-rijder Charles Leclerc hem met versere banden en veel meer tempo passeerden.

Wat Russell betreft, hij kon, net als zijn teamgenoot, Piastri niet van zich afhouden en leek ook ingehaald te gaan worden door Leclerc. De Monegask dichtte in een mum van tijd een gat van ongeveer 21 seconden, maar had daarna niet meer de banden om voorbij te gaan aan de coureur uit King's Lynn, die zodoende vierde werd.

Oververhitting

Het was voor Mercedes dus een teleurstellende Grand Prix en daar kwam nog eens bovenop dat beide coureur zich fysiek totaal niet goed voelden na de race. De Grand Prix van Singapore wordt gezien als één van de zwaarste races op de Formule 1-kalender. Het is altijd bloedheet in het land en de luchtvochtigheid is hoog, en dit zorgde voor een zware race voor de Mercedes-rijders. Russell liet tijdens de race al weten dat zijn auto aanvoelde als een sauna, en na de race vertelde Mercedes-teambaas Toto Wolff dat beide rijders oververhit waren en dus geen interviews konden geven. Tegenover F1.com hebben beide rijders toch kort gereageerd.

'Schadebeperking'

Als Russell gevraagd wordt naar zijn race, spreekt hij vooral over 'schadebeperking'. "Na een zeer moeilijke vrijdag zijn we vierde in de race geworden", begint Russell tegenover F1.com. "Ons tempo in de kwalificatie gaf ons echter het geloof dat we meer konden bereiken. De race was ongetwijfeld een moeilijke voor ons, zowel uitdagend qua tempo als fysiek. De McLarens waren erg indrukwekkend en van een heel andere klasse dan wij, terwijl Max [Verstappen, red.] ook iets sneller was dan wij. We konden de Ferrari van Charles [Leclerc, red.] in de slotfase maar net van ons afhouden, dus het was echt een avond van schadebeperking. Gezien het tempo van de auto was dat het beste wat we konden bereiken."

Hamilton baalt van strategie

Lewis Hamilton wijst na een zware Grand Prix van Singapore vooral naar het matige tempo en de mislukte Mercedes-strategie. "Het is moeilijk om de emoties te beschrijven die je voelt nadat je zo'n moeilijke race hebt gehad", verklaart de Brit tegenover F1.com. "Dit jaar blijft een beproeving voor iedereen, maar we pushen allemaal zo hard als we kunnen. We doen niet altijd alles goed en dat was tijdens de race het geval met onze strategie."

Mercedes werkt er volgens hem wel hard aan om de problemen met de W15 te begrijpen. "We hebben de afgelopen races wat vorm verloren ten opzichte van de leiders en we werken er hard aan om erachter te komen waarom dat zo is", besluit de zevenvoudig wereldkampioen.