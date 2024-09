Ricciardo hoopt op titel Verstappen: "Krijg ik gegarandeerd een kerstcadeautje!"

Daniel Ricciardo reed afgelopen weekend de snelste ronde in Singapore. Hierdoor verloor Lando Norris het puntje voor de snelste ronde, en dat kan gunstig zijn voor Max Verstappen. Ricciardo grapt dat hij hoopt op een mooi kerstcadeautje van zijn Nederlandse vriend.

Norris is momenteel de voornaamste titeluitdager van Max Verstappen. De Brit schreef de race in Singapore op zijn naam en hij kwam weer een beetje dichterbij Verstappen in het wereldkampioenschap. Het feit dat Norris een puntje minder kreeg, kan later dit jaar positief zijn voor Verstappen. Elk puntje telt immers in de strijd om de wereldtitel. Bij McLaren waren ze overigens niet zo blij met de snelste ronde van Ricciardo, want hij rijdt voor Red Bulls zusterteam VCARB.

Pleziertje

Bij VCARB stellen ze dat er geen complot was, en dat ze Ricciardo een cadeautje wilden geven in zijn mogelijk laatste raceweekend. Ricciardo werd door de internationale media gevraagd of hij wist wat VCARB aan het doen was: "Ik had wel een idee. Maar ik dacht ook dat ze me gewoon een pleziertje gunden. We reden natuurlijk erg ver buiten de punten. We begonnen op de zachte bande om zo wat agressiever te zijn, omdat we ook wisten dat dit een lastige plek is om in te halen. Je weet ook nooit wat er gaat gebeuren."

Kerstcadeautje

Zijn snelste ronde kan dus nog gevolgen gaan krijgen voor het wereldkampioenschap. Hij bewees zijn goede vriend Verstappen een goede dienst. Ricciardo kan daar hartelijk om lachen: "Ik hoop nu dat Max de wereldtitel wint met één punt verschil! Dan krijg ik gegarandeerd een mooi kerstcadeau van hem! Dus sorry Lando, maar ik denk dat ik een mooi kerstcadeau ga krijgen!"