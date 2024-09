"Horner steunt Verstappen: "Royals schelden ook"

De taakstraf van Max Verstappen was in Singapore het gesprek van de dag. Hij ontving deze straf op de vrijdag, omdat hij tijdens de persconferentie een scheldwoordje had gebruikt. Zijn teambaas Christian Horner is het niet eens met de straf en hij wijst naar het feit dat zelfs leden van het Britse Koninklijk Huis schelden.

Verstappen stond het hele weekend in de spotlights. Op donderdag had hij tijdens de persconferentie het woordje 'fucked' gebruikt. Een dag later werd hij naar de stewards geroepen vanwege zijn taalgebruik. Verstappen kreeg vervolgens een zeer strenge straf in de vorm van de taakstraf. Hij was het hier niet mee eens en na de kwalificatie weigerde hij uitgebreid antwoord te geven tijdens de persconferentie.

Rolmodellen

Verstappen kreeg veel steun van de andere coureurs. Ook Red Bull-teambaas Christian Horner staat achter hem. Horner spreekt zich uit bij de internationale media in Singapore: "Ik denk dat Max zijn gevoel heel duidelijk heeft gemaakt. Natuurlijk zijn alle coureurs rolmodellen. Maar ja, deze taal gebruiken we ook in het dagelijks leven. Het zou misschien beter zijn geweest als hij er anders mee was omgegaan. Dat zou dit ongemak hebben voorkomen. Ik weet niet hoeveel hij nu praat tijdens de persconferentie van de FIA, maar ik neem aan dat het relatief weinig is."

Koninklijk Huis

Vorige week meldde FIA-president Mohammed Ben Sulayem al dat hij zich stoort aan het gevloek van de coureurs over de boordradio. Verstappen doet dit met enige regelmaat, maar volgens Horner is dit een andere situatie: "Ik neem aan dat verschil hier zat tussen schelden tijdens een persconferentie en het schelden over de radio. Max is wel een coureur van wie het Engels niet zijn moedertaal is. Daarnaast hebben we zelfs leden van het Koninklijk Huis die tegen fotografen zeggen dat ze de fucking foto moeten maken. Reacties moeten relatief zijn."