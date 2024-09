Horner wijst naar Norris: "Geluksvogel"

Max Verstappen kwam in Singapore als tweede over de streep met een ruime achterstand op Lando Norris. De Brit reed geen foutloze race, want hij had een paar ontmoetingen met de muur. Volgens Christian Horner was Norris dan ook een echte geluksvogel.

Norris startte de nachtrace op de pole position en al snel wist hij een grote voorsprong op Verstappen op te bouwen. Maar Norris wist het hoofd niet helemaal koel te houden. Hij maakte een klein foutje waardoor hij bijna rechtdoor de muur in schoot. Hij raakte de muur met zijn voorvleugel, maar dat leverde hem geen grote schade op. Aan het einde van de race ging het weer bijna mis en gaf Norris de muur een soort kusje. McLaren probeerde hem rustig te houden en uiteindelijk kwam hij met een voorsprong van 20,945 seconden op Verstappen over de streep.

Geluksvogel

Red Bull-teambaas Christian Horner denkt dat Norris enorm veel geluk heeft gehad in Singapore. Horner deelde die mening ook met Verstappen, zo legt hij uit in gesprek met De Telegraaf: "Ik zei het tegen Max, om te laten weten dat Norris een geluksvogel is. Normaal gesproken is het zo dat als je de muur één keer raakt, dat het dan een wake-up call is. Als het je dan twee keer overkomt, dan lijkt het alsof er iemand van boven meekijkt."

Lichtpuntjes

Horner was wel realistisch. De Brit geeft heel eerlijk toe dat McLaren veel te sterk was in de straten van Singapore. Toch zag Horner ook wat lichtpuntjes: "Als je de klok terugdraait naar vrijdagavond en je had toen gezegd dat Max op de eerste startrij zou staan en als tweede zou eindigen, dan hadden we daar toen voor getekend. Ik denk dat we de laatste weken zeker progressie hebben geboekt. Maar het is duidelijk dat we nog genoeg werk te verrichten hebben en dat McLaren op dit moment de maatstaf is. We hebben de mensen en de capaciteit om terug te vechten."