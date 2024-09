McLaren plaatst vraagtekens bij snelste ronde Ricciardo

Het team van McLaren is niet zo blij met een moment in de slotfase van de Grand Prix van Singapore. Daniel Ricciardo reed namens VCARB de snelste ronde, waardoor Lando Norris dat extra puntje niet kreeg. Andrea Stella wil hier snel over in gesprek gaan.

Ricciardo reed op een kansloze positie rond op het moment dat VCARB hem naar binnenriep voor een extra stop. Hij kreeg een vers setje softs en hij noteerde de snelste ronde. Aangezien hij als achttiende over de streep kwam, kreeg hij het extra puntje niet. Lando Norris kreeg dat puntje dus ook niet, en daar was Max Verstappen blij mee. In de uitloopronde bedankte hij Ricciardo voor de snelste ronde.

Norris loopt hierdoor immers een puntje minder in op Verstappen in het wereldkampioenschap. Ricciardo rijdt voor Red Bulls zusterteam VCARB, en dat zorgt voor onvrede bij McLaren. Teambaas Andrea Stella spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Dit is iets groots. Op het gebied van sportiviteit moet je dit op een verantwoordelijke manier bekijken, en dat wil ik ook graag doen. Ik ken de feiten niet, maar ik zag dat VCARB ineens voor de snelste ronde ging en dat is ze gelukt." Stella wil het niet over onsportiviteit spreken: "Ze hebben de snelste ronde gescoord. Dit is potentieel iets wat we op langere termijn moeten bespreken, want alle teams moeten op en naast de baan autonoom opereren. Er is sprake van een constructeurskampioenschap en in het wereldkampioenschap mag er geen sprake zijn van samenwerken. Dit moet besproken worden."