Mercedes laat vermoeide coureurs mediasessies overslaan

Het team van Mercedes kende een zware Grand Prix van Singapore. George Russell en Lewis Hamilton kwamen als vierde en zesde over de streep, maar na afloop spraken ze niet met de internationale media. Mercedes had een opvallende reden voor de afwezigheid van de coureurs.

De Grand Prix van Singapore is één van de zwaarste races van de Formule 1-kalender. Het is bloedheet in de Aziatische stadstaat en de luchtvochtigheid is zeer hoog. Dit in combinatie met de warme cockpits zorgt ervoor dat de coureurs na afloop volledig gesloopt uitstappen. Bij Mercedes klagen de coureurs al weken over hete stoeltjes en tijdens de race in Singapore stelde Russell over de boordradio dat het voelde alsof hij in een sauna zat.

Russell vocht een aantal zware duels uit in de race en ook zijn teamgenoot Lewis Hamilton moest knokken. Het resulteerde in de vierde en de zevende plek. Na afloop ontbraken Russell en Hamilton in de TV-pen en er verschenen ook geen uitspraken van hen in de geschreven pers. Mercedes verklaarde in een statement waarom hun coureurs geen tekst en uitleg gaven aan de pers in Singapore: "Helaas zullen George en Lewis vanavond niet aanwezig zijn bij de mediasessies, omdat ze moeten herstellen van de inspanningen die ze hebben geleverd tijdens de race."