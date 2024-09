Verstappen realistisch: "Waren te langzaam voor de kop"

Max Verstappen kwam vandaag als tweede over de streep in Singapore. Zijn achterstand op Lando Norris was groot, maar hij wist wel de schade te beperken. Verstappen was daar blij mee, maar de Nederlander wil vanzelfsprekend het liefst winnen in de race.

Verstappen wist al vrij vroeg in de race dat Lando Norris niet te verslaan was. De Britse McLaren-coureur sloeg een enorm gat, en hij reed met speels gemak weg bij zijn vriend. Uiteindelijk had Verstappen bij de finish van de race een achterstand van 20,945 seconden op Norris. De Brit kan hierdoor een beetje inlopen op Verstappen in het wereldkampioenschap, maar daar maakt Verstappen zich nog niet druk om.

Maximaal haalbare

Verstappen was opvallend kalm na afloop van de race op het circuit van Marina Bay. Aan zijn landgenoten van Viaplay liet hij weten hoe hij zich voelde: "We waren te langzaam voor de kop. Voor de rest heb ik mijn eigen race gereden." Hij kreeg de vraag of hij blij was met de tweede plaats: "Het liefste wil je altijd winnen, maar dit circuit ligt ons sowieso niet en ik denk dat McLaren over het algemeen wat sterker is. Dan is de tweede plaats het maximale."

Probleempjes

Voor Verstappen was het geen makkelijke dag. Hij had namelijk te maken met een aantal problemen waardoor hij niet vol het gas in kon trappen: "Ik had te veel bandendegradatie, vooral op de achterbanden. Daardoor kon ik de bochten niet helemaal aanvallen. In de entry en de exit van de bocht kon ik de snelheid niet helemaal meenemen. Dus daar verloor ik veel tijd. En op de kerbs en de hobbels loopt het niet lekker."