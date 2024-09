Verstappen verklaart protest: "Ik vind het belachelijk!"

Max Verstappen zorgde na afloop van de kwalificatie in Singapore voor verbazing. Hij weigerde uitgebreide antwoorden te geven tijdens de persconferentie, en hij sprak zich pas buiten de perszaal uit. Het was een soort protest tegen zijn taakstraf, en Verstappen vindt het een belachelijke zaak.

Verstappen kreeg op vrijdag een taakstraf van de stewards, omdat hij het woord 'fucked' had gebruikt tijdens de persconferentie. Veel mensen reageerden vol verbazing op de zware straf voor Verstappen. De Nederlander zelf was boos, en hij vond het bizar. In gesprek met De Telegraaf gaf hij na de vrije trainingen op vrijdag al weten dat het beter was om hem vragen te stellen buiten de persconferentie om.

Belachelijk

Verstappen voegde daad bij het woord en hij gaf kortaf antwoorden in de perszaal. Buiten de deuren van die perszaal sprak hij uitgebreid over de straf en werd hij geciteerd door De Telegraaf: "Ik vind het belachelijk dat dit allemaal gebeurde, dus waarom zou ik volledige antwoorden geven? Blijkbaar kan je dan heel makkelijk een straf krijgen. Dan kan ik beter mijn stem sparen en dan doen we de interviews wel ergens anders."

Stewards

Verstappen geeft in de paddock in Singapore wel aan dat zijn actie niet is gericht aan de stewards. Sterker nog, hij neemt hen helemaal niets kwalijk: "Ik heb met hen een goed gesprek gehad, maar ze moeten de regels volgen. Dus voor hen is het ook allemaal niet zo makkelijk. Ik vind het allemaal wel een beetje gek. Ik heb niemand uitgescholden, maar ik zei een ding over mijn auto. En dan krijg ik een straf. Ik heb superveel support gekregen van de andere coureurs. Het is denk ik wel duidelijk wat iedereen ervan vindt."