Horner prijst Verstappen: "Heeft alles uit de auto gehaald wat erin zat"

Na een dramatische vrijdag hebben Max Verstappen en Red Bull Racing voor een knappe ommekeer gezorgd. De Nederlander start de Grand Prix van Singapore door een uitstekende kwalificatie vanaf P2. Red Bull-teambaas Christian Horner prijst zijn stercoureur.

Max Verstappen stond er op de vrijdag in Singapore niet goed voor. De Red Bull-rijder noteerde slechts de vijftiende tijd in VT2 en kwam een kleine 1,4 seconden tekort op titelrivaal Lando Norris. Na wat aanpassingen aan de bolide van de Nederlander was de derde training al een stuk beter. De drievoudig wereldkampioen was te spreken over de vooruitgang en noteerde de vierde tijd in de derde training. Hij kwam echter nog steeds acht tienden tekort op Lando Norris, waardoor een plek op de eerste startrij toch wel leek uitgesloten.

Ommekeer

Tijdens de kwalificatie was de 26-jarige rijder echter meteen snel. Hij zat continue dicht op de tijden van zijn Britse titelrivaal en deed zelfs mee om de pole position. Uiteindelijk was Norris toch twee tienden te rap, maar een tweede plaats is na een aantal moeizame races een mooie opsteker voor Red Bull en Verstappen.

Red Bull-teambaas Christian Horner is dan ook dolblij met de prestaties van zijn stercoureur en heeft lovende woorden over voor Verstappen en het hele Red Bull-team. "Ja, het was een goede performance", vertelt de Brit tegenover Viaplay. "Het was een goede ommekeer van Max en zijn engineers. Iedereen werkte zo hard nadat we het gisteren heel erg lastig hadden. We hebben goed gereageerd. Het was een erg sterke prestatie van Max. Hij is erg diep gegaan en heeft alles uit de auto gehaald wat erin zat."

Q2-exit Perez

Voor Sergio Perez was het een slechte kwalificatiesessie. De Mexicaan had totaal niet de snelheid van Verstappen en zag zijn kwalificatie al in Q2 tot een einde komen. In Bakoe was het juist andersom en was Perez veel sneller dan Verstappen, wat vooral set-up gerelateerd was. Is dat nu ook het geval?

"Het lijkt er wel op dat de set-ups weer omgedraaid zijn sinds Bakoe, maar Perez maakte ook een fout in de laatste chicane en dat kostte hem uiteindelijk een plek in Q3", verklaart Horner. "Dat is frustrerend voor hem, maar de Ferrari-coureurs staan nog vlakbij. Het zal in ieder geval een lastige race worden vanaf de dertiende plek, maar ik denk wel echt dat we de auto hebben verbeterd. Max zei het tijdens de trainingen al, dus het is mooi om te zien dat we nu naast Lando op de grid staan. We zijn klaar voor een mooi gevecht tijdens de race."

Horner houdt slag om de arm

Toch houdt Horner wel een slag om de arm, want het is nog maar de vraag of Red Bull ook tijdens de race mee kan komen. "Het zal zeker anders zijn, omdat de auto ineens een kilo of honderd zwaarder zal zijn door alle benzine. Daardoor zal het allemaal wel anders aanvoelen, maar Max heeft het echt fantastisch gedaan tijdens de kwalificatie en heeft echt het maximale uit de auto gehaald", besluit de 50-jarige teambaas.