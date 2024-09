Verstappen kan leven met tweede tijd: "Had ook zomaar P10 kunnen zijn"

Max Verstappen noteerde vandaag de tweede tijd in de kwalificatie in Singapore. Alleen zijn titelrivaal Lando Norris was sneller, en dat zorgde voor tevredenheid. Verstappen stak dan ook niet onder stoelen of banken dat hij zeer tevreden was met zijn resultaat.

Verstappen en zijn team Red Bull hebben een lastige vrijdag achter de rug. In de eerste twee vrije trainingen waren de prestaties niet goed, en vroeg men zich af of het behalen van Q3 wel mogelijk was. Verstappen wist door te stoten naar het derde gedeelte van de kwalificatie, maar zijn teamgenoot Sergio Perez niet. Bij Perez was de teleurstelling groot, maar Verstappen reed dus een goede kwalificatie. Uiteindelijk moest hij slechts 0,203 seconden toegeven op Norris.

Blijdschap

Na afloop van de kwalificatie verscheen Verstappen voor de camera van zijn landgenoten van Viaplay. Hij kreeg de vraag of ze hem mochten feliciteren met de tweede tijd: "Ik ben er wel blij mee, ja. Natuurlijk, als je over de lijn komt en je verbetert je tijd niet ten opzichte van Q2, dan denk je altijd dat er meer in had gezeten. Maar ik denk niet dat er veel meer in zat om eerlijk te zijn. Als je kijkt waar Lando als stond qua rondetijd in VT3. Je weet dat ze veel over hadden, en je hoorde hem zeggen dat het geen optimaal rondje was. Dan heb ik er vrede mee, want het had ook zomaar P10 kunnen zijn als je kijkt naar gisteren."

Gevoel

Verstappen leek zich ook meer op zijn plek te voelen in de RB20. Hij maakte daar ook geen geheim van. Als hij een vraag krijgt over zijn gevoel in de auto, geeft hij een positief antwoord: "Ik moet zeggen dat we wel de juiste kant op zijn gegaan. Maar we hebben nog altijd onze limieten met onze auto als we over de hobbels en over de kerbstones gaan. Maar alles wat we hadden geprobeerde werkte gewoon totaal niet."